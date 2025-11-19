Ziobro na święta trafi za kraty? "Będzie sam sobie winny"

22 grudnia odbędzie się rozprawa aresztowa ws. posła Zbigniewa Ziobry.

Poseł PiS Michał Wójcik, uważa, że nie ma podstaw do aresztowania polityka.

Przeciwnego zdania jest poseł Lewicy Tomasz Trela, który podkreśla, że Ziobro dał sądowi argumentów za jego aresztowaniem.

Sąd zdecyduje o areszcie dla posła PiS

Prokuratura Krajowa zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS, aż 26 zarzutów karnych, związanych z nieprawidłowym wydawaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżenia obejmują m.in. przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz ręczne sterowanie konkursami na rozdział funduszy, co miało służyć interesom politycznym partii Suwerenna Polska.

Ziobro odezwał się z Budapesztu: „Przestępcom należy stawiać opór, a nie im ulegać”

Były minister od października przebywa na Węgrzech, w Budapeszcie, dokąd udał się tuż przed kluczowymi głosowaniami w Sejmie. Nie pojawił się na posiedzeniu komisji regulaminowej 6 listopada, a 7 listopada izba uchyliła mu immunitet poselski w odniesieniu do wszystkich zarzutów, zgadzając się również na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Obrońca Ziobry zapewnia, że polityk "nie ukrywa się" i jest gotów współpracować, choć sam zainteresowany, zapytany przez dziennikarzy o to, czy wystąpi o azyl polityczny u Victora Orbána, unikał odpowiedzi.

"Nie może być aresztu ze względu na problemy zdrowotne"

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie podejrzanego polityka na trzy miesiące. Posiedzenie aresztowe w sprawie Ziobry odbędzie się 22 grudnia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Jaką decyzję podejmie sąd tuż przed Bożym Narodzeniem? - Jeśli sąd będzie orzekał zgodnie z zasadą niezawisłości, to absolutnie aresztu być nie powinno. Pomijając kwestie merytoryczne, gdyż nie zostało popełnione żadne przestępstwo, to minęły już dwa lata od rozpoczęcia śledztwa, więc w tle jest kwestia nienawiści. Już we wniosku o odebranie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu było stanowisko biegłego lekarza sądowego, który zwrócił uwagę, że możliwe są czynności procesowe, ale nie powinno być pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia – mówi nam poseł PiS Michał Wójcik (54 l.).

Polacy bezlitośni dla Ziobry. Sondaż ujawnia miażdżącą ocenę jego pobytu na Węgrzech

"Ziobro będzie sam sobie winny"

Członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, Tomasz Trela, uważa, że Ziobro robi wszystko, aby dostarczać sądowi argumentów za aresztem. - Gdyby poseł Ziobro stawiał się przed organami ścigania to sąd nie miałby powodów, żeby zastosować tymczasowy areszt. Ale na tę okoliczność, kiedy on jest na Węgrzech i ostentacyjnie mówi, że on tam zostanie, to w razie decyzji o areszcie tymczasowym Ziobro będzie sam sobie winny – dodaje poseł Lewicy.

Express Biedrzyckiej - PŁK PRZEPIÓRKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.