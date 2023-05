i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Zbigniew Ziobro

MAJĄTEK Ministra

Ziobro ma broń wartą prawie 20 tys. zł! Nowe oświadczenie majątkowe ministra sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro to minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny. Do tego jest szefem Suwerennej Polski. Właśnie pojawiło się nowe oświadczenie majątkowe polityka. Wynika z niego, że Ziobro ma broń wartą prawie 20 tys. zł! Co jeszcze posiada minister Ziobro? Mamy jego oświadczenie majątkowe.