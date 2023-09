i Autor: ART SERVICE Włodzimierz Czarzasty

Wybory w Polsce

Pływa jachtem, czyta książki, kolekcjonuje obrazy. Barwne oświadczenie majątkowe Włodzimierza Czarzastego

Wybory 2023 już niedługo. Jednym z kandydatów do Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty, który startuje z pierwszego miejsca na liście Nowej Lewicy w Sosnowcu. Wicemarszałek Sejmu poważnie podchodzi do swojego udziału w wyborach parlamentarnych. Jego rozbudowane oświadczenie majątkowe jest napisane wręcz wzorowo. Streszczamy je specjalnie dla Was. Czy wiedzieliście, że poseł posiada własny jacht?