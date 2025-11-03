Ziobro kontra Żurek. Polityk PiS odpowiada na wniosek o uchylenie immunitetu

TVN ujawnił szczegóły wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry.

Były minister twierdzi, że doszło do „podwójnego złamania prawa” i zapowiada pozew przeciw Waldemarowi Żurkowi.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Ziobro uważa, że sprawa to „polityczna zemsta Tuska” i zapowiada kontratak.

„Podwójne złamanie prawa”. Ziobro grzmi po publikacji TVN

W niedzielę wieczorem Zbigniew Ziobro zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ostro skomentował doniesienia stacji TVN24 o treści wniosku prokuratury.

„Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe” – napisał polityk.

Były szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że wniosek zawiera dane objęte tajemnicą śledztwa, które jego zdaniem, zostały bezprawnie ujawnione opinii publicznej.

„Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, by uniemożliwić mi rzetelną reakcję na fałszywe zarzuty” – dodał.

Ziobro: „To nie sprawiedliwość, tylko zemsta”

Według byłego ministra, ujawnienie dokumentów pokazuje prawdziwe intencje jego przeciwników politycznych.

„Jeśli podwładni Donalda Tuska już na początku postępowania łamią prawo, to widać, że nie chodzi o sprawiedliwość, lecz o zemstę przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury” – ocenił.

Ziobro zapowiedział, że złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i jego współpracowników.

„To przestępstwo popełnione umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do 10 lat więzienia” – napisał.

Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja – jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe. Ponadto wniosek zawiera informacje…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 2, 2025

26 zarzutów dla byłego ministra sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro jest jednym z kluczowych polityków byłego obozu Zjednoczonej Prawicy, wobec którego prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Dokument, do którego dotarł TVN, liczy 159 stron i opisuje 26 zarzutów, w tym m.in.:

kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,

przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego,

nadużycia finansowe i bezprawne decyzje w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wśród dowodów mają znajdować się: korespondencje urzędników, nagrania rozmów, grafiki spotkań, pendrive’y z danymi oraz ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.

Tusk kontra Ziobro: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”

Ostatnie tygodnie to otwarta wojna polityczna między Zbigniewem Ziobrą a premierem Donaldem Tuskiem. Podczas wizyty Ziobry na Węgrzech szef rządu skomentował sytuację krótko: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – napisał Tusk na platformie X. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Ziobro odpowiedział równie ostro: „Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki – albo do Berlina, albo za kratki” – napisał były minister.

