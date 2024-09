i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS, TWITTER

nawet 10 lat więzienia!

Ziobro jest "onkologicznie zdrowy"?! Ujawniono opinię biegłego, poseł zawiadamia prokuraturę

Portal Onet.pl poinformował, że dotarł do opinii biegłego radioterapeuty-onkologa, który ocenił, że Zbigniew Ziobro przeszedł nowotwór, ale w tej chwili jest "onkologicznie zdrowy", a przez cały proces leczenia jego stan był dobry. Wyrażono też w niej wątpliwości dotyczące zwolnień lekarskich, jakie były minister sprawiedliwości dostarczał komisji śledczej ds. Pegasusa, która wzywała go na przesłuchanie latem. Wyraźnie zbulwersowany Ziobro już zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Oskarżonym przez niego "funkcjonariuszom państwa podległym Donaldowi Tuskowi" ma grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności.