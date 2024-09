Akt oskarżenia przeciwko Niedzielskiemu

Były minister zdrowia Adam Niedzielski zarzuty usłyszał pod koniec maja. Warszawska prokuratura postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów wydała w kwietniu i już wcześniej próbowała przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Na pierwsze wezwanie nie przyszedł, za to pojawił się w prokuraturze w poniedziałek 27 maja. Usłyszał wówczas, co mu się zarzuca, jednak nie przyznał się do niczego i odmówił składania wyjaśnień.

Teraz warszawska prokuratura w skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Niedzielskiemu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie były minister "ujawnił za pośrednictwem środków masowego komunikowania (...) pozyskane z Systemu Informacji Medycznej dane", dotyczące "rodzaju przepisanych receptą leków ustalonej osoby". Tym samym - dodano w komunikacie - "działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego". Sprawa jest bardzo poważna, gdyż Adamowi Niedzielskiemu grozi za ten czyn nawet do trzech lat więzienia!

Co zarzuca się Niedzielskiemu?

Tvn24.pl przypomina, że sierpniu ubiegłego roku Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy stracili dostęp do recept, przepisał na siebie określone leki. - Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to »fakty«. Jakie kłamstwa czekają nas dziś? - napisał na platformie X. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Ministra skrytykowało za to wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego, a on sam przekonywał, że działał "w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta".

Ostatecznie sprawa ta doprowadziła do dymisji Niedzielskiego z funkcji ministra. Dodatkowo stracił też miejsce w jesiennych wyborach do Sejmu, miał być "jedynką" listy PiS w okręgu pilskim w północnej Wielkopolsce.

