"kilka pytań do ambasadora"

Radosław Sikorski w ONZ zaatakował ambasadora Rosji! Pokazał wstrząsające zdjęcia

Powiedzieć, że ostatnie wystąpienie Radosława Sikorskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych było szalenie mocne, to nie powiedzieć nic. Minister spraw zagranicznych podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy wielokrotnie wprost zwracał się do rosyjskiego ambasadora Wasilija Niebienzii. - Rosyjski ambasador twierdzi, że Rosja nie zrzuca bomb na cywilów - to kłamstwo! - przekonywał, pokazując zdjęcie ze swojej wizyty we Lwowie. Przedstawiciel Rosji wypowiadał się chwilę wcześniej, po czym wyszedł. To nie był jednak koniec wystąpienia Radosława Sikorskiego.