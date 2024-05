"Zdradzili swoich wyborców". Sasin przeprasza mieszkańców Podlasia

Daniel Obajtek szczerze o swoim starcie z Podkarpacia. "Potrzebna jest świeża krew, by rozbijać niektóre układy"

Wina Jurgiela? Sasin ostro ocenia woltę posłów

Ja mówił Sasin, "ta dwójka państwa pomyślała tylko o swoim interesie. Słyszę takie usprawiedliwienia, że oni odeszli, bo nie byli pewni, czy będą mogli sprawować dalej funkcje w zarządzie województwa".

- Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia, bo funkcje się pełni, a mandat radnego dali wyborcy. Jeśli zdradza się wyborców, to jest się niegodnym, by ten mandat dalej sprawować - wyjaśniał.

W ostatnich wyborach samorządowych doszło do klinczu. PiS zdobyło 15 mandatów do podlaskiego sejmiku. Jednak później okazało się, po niejawnym głosowaniu, że finalnie wygrał kandydat KO i Trzeciej Drogi, którym był Łukasz Prokorym. Okazało się, że poparli go Wiesław Burnos i Marek Malinowski z listy PiS.

Za nieudane wybory w Podlaskiem obarczono byłego ministra rolnictwa i europosła Krzysztofa Jurgiela, o czym poinformował Rafał Bochenek rzecznik PiS.

- Jarosław Kaczyński ma sygnały, że to Jurgiel stał za zbuntowaniem dwojga radnych PiS. Ma informacje, że Jurgiel mści się za brak miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego - napisano. - To dla niego koniec politycznej kariery w naszej partii - ocenił z kolei jeden z członków PiS w rozmowie z serwisem wp.pl.

Z przecieków medialnych sprawcą jego kłopotów właśnie był ponoć Sasin, który doniósł na niego Jarosławowi Kaczyńkiemu.

- Nie znam powodu, tak że nie będę nic komentował do czasu, jak będą powody. Wtedy chętnie zrobię konferencję prasową i się odniosę - skomentował decyzję Jurgiel.

