i Autor: Paweł Dąbrowski/ Super Express, Artur Szczepański/REPORTER

jak zareagował?

Krzysztof Jurgiel zawieszony w PiS bo "mścił się" za brak miejsca na liście? Polityk zabiera głos po decyzji Kaczyńskiego

pmar 13:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W czwartkowe popołudnie media obiegła bardzo nieoczekiwana informacja. Jak poinformował rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii byłego ministra rolnictwa i obecnego europosła Krzysztofa Jurgiela. Miał on rzekomo mścić się na swojej partii za brak ponownego umieszczenia go na listach w wyborach do europarlamentu. Sam Jurgiel został w piątek zapytany o to, jak ocenia decyzję prezesa PiS. Co odpowiedział?