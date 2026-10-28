Zbigniew Ziobro triumfuje po decyzji sądu! Może żądać nawet odszkodowania!

Decyzja sądu ws. Ziobry

Kilka dni temu Sąd Apelacyjny rozpatrzył zażalenie dotyczące ubiegłorocznego postanowienia, które umożliwiło wielogodzinne przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Dziennikarz RMF FM dowiedział się, że sąd uznał, iż Ziobro nie opuścił bez usprawiedliwienia wszystkich z ośmiu zaplanowanych terminów przesłuchań. W związku z tym, po roku od wydania, sąd odwoławczy stwierdził, że zaskarżone przez obrońcę Ziobry postanowienie było "przedwczesne i w konsekwencji niezasadne".

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Informację tę potwierdziła rzecznik Sądu Apelacyjnego, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. - Sąd Apelacyjny w Warszawie (skład jednoosobowy), na skutek zażalenia pełnomocnika świadka, uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2025 r. w przedmiocie zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus (...) wyznaczone na dzień 29 września 2025 r. - powiedziała.

Co najistotniejsze, decyzja ta jest prawomocna i nie przysługują od niej dalsze środki odwoławcze.

Odszkodowanie dla Ziobry?

Oznacza to, że Zbigniew Ziobro może teraz ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne naruszenie wolności. Były minister sprawiedliwości może również żądać rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza że jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie były szeroko komentowane w mediach.

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Prawo do takiego zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie wynika z art. 552 par. 4 Kodeksu postępowania karnego i działa niezależnie od ewentualnego późniejszego skazania. Sprawa w tej kwestii będzie prowadzona w wydziale karnym właściwego Sądu Okręgowego.

Dobra passa byłego ministra sprawiedliwości

To nie jedyne korzystne dla Zbigniewa Ziobry rozstrzygnięcie w ostatnim czasie. Niedawno inny sąd unieważnił decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu jego paszportu, wskazując na błędy proceduralne. Były minister sprawiedliwości odnotowuje więc serię sprzyjających mu orzeczeń sądowych.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądało zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry przed komisję ds. Pegasusa:

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