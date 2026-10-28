Sejm uchwalił zmiany w ochronie zdrowia. Sójka: mogą wydłużyć kolejki

Pakiet wprowadza limity stawek i wynagrodzeń oraz ogranicza łączny czas pracy medyków

Sieć szpitali ma obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku

Katarzyna Sójka wskazuje na nierozwiązane problemy z wyceną świadczeń i płatnościami za nadwykonania

Była minister ostrzega, że niedofinansowane szpitale powiatowe mogą ograniczać część świadczeń

Co zmieni pakiet ustaw zdrowotnych?

Rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych w drugiej połowie 2026 roku, a Sejm uchwalił go w październiku. Wśród deklarowanych celów znalazły się uporządkowanie zasad zatrudniania, większa przejrzystość konkursów i umów oraz ograniczenie nadużyć. Do przygotowania regulacji przyczyniły się między innymi medialne doniesienia o wysokich zarobkach części lekarzy, w tym informacje dotyczące Szpitala Południowego.

Przepisy przewidują maksymalną stawkę godzinową w wysokości 240 zł brutto oraz miesięczny limit wynagrodzenia, do równowartości 16 płac minimalnych przy pracy na dwóch etatach. Łączny wymiar pracy nie będzie mógł przekroczyć dwóch pełnych etatów. Projekt zakłada około sześciomiesięczny okres dostosowawczy.

Pakiet przewiduje również przedłużenie działania sieci szpitali do 30 czerwca 2029 roku. NFZ ma zyskać szersze uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania kar za fałszowanie dokumentacji. Powstanie też rejestr podmiotów ukaranych za takie działania.

Sójka: limity wynagrodzeń mogą wydłużyć kolejki

W „Porannym Ringu” Katarzyna Sójka oceniła, że regulacje skupiają się na wynagrodzeniach lekarzy, choć największe problemy ochrony zdrowia dotyczą finansowania świadczeń. Jej zdaniem przepisy mogą objąć nie tylko osoby z najwyższymi dochodami, lecz także znacznie szerszą grupę medyków pracujących w kilku miejscach.

Jej zdaniem po wprowadzeniu limitów część lekarzy może ograniczyć dodatkową pracę w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach. To mogłoby wydłużyć kolejki do świadczeń. Jest to jednak prognoza byłej minister, ponieważ przepisy jeszcze nie obowiązują.

Była minister zwróciła też uwagę na przedłużenie działania sieci szpitali. Jak relacjonowała, prezes NFZ miał wcześniej uznać, że jej dotychczasowa formuła się wyczerpała. Zdaniem Sójki ta rozbieżność każe wątpić, że ustawy wyraźnie skrócą kolejki.

Spór o wyceny świadczeń i rozliczenia nadwykonań

Sójka przekonywała, że wysokie wynagrodzenia lekarzy na kontraktach wynikają przede wszystkim z umów zawieranych przez dyrekcje placówek, a nie bezpośrednio z tych ustaw. Jej zdaniem szpitale powiatowe zabiegają o specjalistów wykonujących lepiej wyceniane procedury, ponieważ świadczenia realizowane na oddziałach internistycznych, pediatrycznych, chirurgicznych i ginekologicznych mogą nie pokrywać kosztów ich funkcjonowania.

Według byłej minister potrzebne są zmiany w wycenie procedur i zasadach finansowania świadczeń przez NFZ. Wskazywała również na opóźnienia w płatnościach za nadwykonania, czyli świadczenia udzielone ponad wartość kontraktu. Szpitale ponoszą bieżące koszty co miesiąc, dlatego opóźnienia w rozliczeniach mogą pogarszać ich płynność finansową.

Sójka ostrzega przed ograniczaniem świadczeń w szpitalach powiatowych

Jej zdaniem trudna sytuacja finansowa może skłaniać część placówek do rezygnacji z niektórych świadczeń. Nie wykluczyła też, że szpitale powiatowe mogą stać się niewypłacalne. Osłabione finansowo placówki mogą wówczas przyciągnąć prywatne fundusze inwestycyjne, także zagraniczne.

Rząd przedstawia pakiet jako sposób na uporządkowanie zasad zatrudniania i wzmocnienie nadzoru nad wydatkami w ochronie zdrowia. Krytycy, w tym była minister, wskazują jednak, że bez zmian w wycenie świadczeń i terminowych płatności NFZ nowe limity nie rozwiążą problemów szpitali ani nie poprawią dostępu do leczenia.

Więcej na ten temat usłyszysz w poniższym nagraniu: