Nawrocki o katastrofie w Hiszpanii. Przekazał poruszające kondolencje

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-28 13:15

Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. W opublikowanym po angielsku wpisie prezydent zapewnił o solidarności Polski z Hiszpanami. Zwrócił się również do rannych, życząc im szybkiego powrotu do zdrowia.

Karol Nawrocki w garniturze na tle nieba. O kondolencjach po katastrofie w Hiszpanii przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje po tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, wyrażając solidarność Polski z narodem hiszpańskim.
  • W anglojęzycznym wpisie przekazał głęboki smutek z powodu ofiar śmiertelnych i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym w zderzeniu pociągów w Toledo.
  • Dowiedz się, jakie działania podjęło polskie MSZ w związku z tragedią i czy wśród poszkodowanych są Polacy.

Nawrocki reaguje na katastrofę w Hiszpanii

Karol Nawrocki opublikował na X wpis po tragicznym zderzeniu pociągów w Hiszpanii. Przekazał, że wiadomość o śmierci wielu osób przyjął z głębokim smutkiem.

Prezydent złożył kondolencje w imieniu narodu polskiego oraz własnym. Jego słowa były skierowane do rodzin i bliskich ofiar. Poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.

Dodał, że myśli Polaków są z osobami, które straciły bliskich, oraz wszystkimi dotkniętymi tragedią.

Zderzenie pociągów w prowincji Toledo

Do katastrofy doszło w środę, 28 października, w pobliżu miejscowości Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo. Zderzyły się pociągi przewoźników Renfe i Iryo. Według relacji agencji AP jeden ze składów uderzył w tył drugiego, który stał na torach. Dwa wagony wykoleiły się.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wstrzymano ruch kolejowy między Madrytem, Ciudad Real i Andaluzją. Bilans ofiar pozostaje aktualizowany.

MSZ sprawdza, czy ucierpieli Polacy

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że weryfikuje doniesienia o katastrofie. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że działa polski konsulat w Hiszpanii.

– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.

Prezydent Karol Nawrocki w USA
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Biedrzycka expressem | 28.10.2026
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