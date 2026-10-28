Nawrocki o katastrofie w Hiszpanii. Przekazał poruszające kondolencje

- Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje po tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, wyrażając solidarność Polski z narodem hiszpańskim.
- W anglojęzycznym wpisie przekazał głęboki smutek z powodu ofiar śmiertelnych i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym w zderzeniu pociągów w Toledo.
- Dowiedz się, jakie działania podjęło polskie MSZ w związku z tragedią i czy wśród poszkodowanych są Polacy.
Nawrocki reaguje na katastrofę w Hiszpanii
Karol Nawrocki opublikował na X wpis po tragicznym zderzeniu pociągów w Hiszpanii. Przekazał, że wiadomość o śmierci wielu osób przyjął z głębokim smutkiem.
Prezydent złożył kondolencje w imieniu narodu polskiego oraz własnym. Jego słowa były skierowane do rodzin i bliskich ofiar. Poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.
„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.
Dodał, że myśli Polaków są z osobami, które straciły bliskich, oraz wszystkimi dotkniętymi tragedią.
Zderzenie pociągów w prowincji Toledo
Do katastrofy doszło w środę, 28 października, w pobliżu miejscowości Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo. Zderzyły się pociągi przewoźników Renfe i Iryo. Według relacji agencji AP jeden ze składów uderzył w tył drugiego, który stał na torach. Dwa wagony wykoleiły się.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wstrzymano ruch kolejowy między Madrytem, Ciudad Real i Andaluzją. Bilans ofiar pozostaje aktualizowany.
MSZ sprawdza, czy ucierpieli Polacy
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że weryfikuje doniesienia o katastrofie. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że działa polski konsulat w Hiszpanii.
– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.