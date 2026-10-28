Nawrocki o katastrofie w Hiszpanii. Przekazał poruszające kondolencje

Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje po tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, wyrażając solidarność Polski z narodem hiszpańskim.

W anglojęzycznym wpisie przekazał głęboki smutek z powodu ofiar śmiertelnych i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym w zderzeniu pociągów w Toledo.

Dowiedz się, jakie działania podjęło polskie MSZ w związku z tragedią i czy wśród poszkodowanych są Polacy.

Nawrocki reaguje na katastrofę w Hiszpanii

Karol Nawrocki opublikował na X wpis po tragicznym zderzeniu pociągów w Hiszpanii. Przekazał, że wiadomość o śmierci wielu osób przyjął z głębokim smutkiem.

Prezydent złożył kondolencje w imieniu narodu polskiego oraz własnym. Jego słowa były skierowane do rodzin i bliskich ofiar. Poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.

I was deeply saddened to learn of the tragic train crash in Spain, in which so many people lost their lives. On behalf of the Polish people and on my own behalf, I offer my deepest condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a speedy recovery. In these painful moments, Poland mourns alongside the Spanish people. Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with everyone affected by this tragedy.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 28, 2026

Dodał, że myśli Polaków są z osobami, które straciły bliskich, oraz wszystkimi dotkniętymi tragedią.

Zderzenie pociągów w prowincji Toledo

Do katastrofy doszło w środę, 28 października, w pobliżu miejscowości Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo. Zderzyły się pociągi przewoźników Renfe i Iryo. Według relacji agencji AP jeden ze składów uderzył w tył drugiego, który stał na torach. Dwa wagony wykoleiły się.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wstrzymano ruch kolejowy między Madrytem, Ciudad Real i Andaluzją. Bilans ofiar pozostaje aktualizowany.

MSZ sprawdza, czy ucierpieli Polacy

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że weryfikuje doniesienia o katastrofie. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że działa polski konsulat w Hiszpanii.

– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.

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