Zbigniew Ziobro stawia warunki! Co musi się stać, żeby wrócił do Polski?

Piotr Margielewski
2025-12-19 16:10

Zbigniew Ziobro opuścił jakiś czas temu Budapeszt, ale nie wrócił do Polski. Były minister sprawiedliwości, który niedawno poinformował o swoim pobycie w Brukseli, stawia jasne warunki powrotu do kraju. Jego słowa mogą wywołać burzę, zwłaszcza w kontekście unieważnienia jego paszportu. Co dokładnie musiałoby się zmienić w Polsce, aby Zbigniew Ziobro zdecydował się na powrót? Póki co zapowiedział, że nadchodzące święta spędzi najpewniej w stolicy Belgii.

Autor: Paweł Dąbrowski Zbigniew Ziobro w niebieskiej marynarce i jasnej koszuli, z zamyślonym wyrazem twarzy, siedzący w ławach sejmowych. Informacje o zarzutach i wniosku o aresztowanie Ziobry przeczytasz na Super Biznes.

Ziobro, goszcząc na antenie telewizji wPolsce24, skomentował decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu jego paszportu, wydaną na wniosek Prokuratury Krajowej. - Wnet unieważnią mi akt urodzenia – stwierdził z przekąsem, jednocześnie rzucając wyzwanie obecnym władzom. Polityk jasno określił swoje oczekiwania wobec polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem, aby mógł wrócić do kraju, konieczne jest przywrócenie "elementarnych zasad prawa".

Jednym z kluczowych postulatów Zbigniewa Ziobry jest przywrócenie systemu losowania sędziów, w tym również do spraw karnych, "tak jak ustawa mówi". Były minister podkreślił, że ta kwestia dotyczy go szczególnie, co może sugerować jego obawy dotyczące potencjalnych postępowań. Kolejnym warunkiem jest przywrócenie "legalnych prezesów sądów i sędziów wydziałów karnych, którzy zostali odsunięciu od orzekania i udziału w losowaniu". Ziobro uważa, że obecna sytuacja w sądownictwie jest niezgodna z prawem i wymaga natychmiastowej korekty.

Były minister sprawiedliwości domaga się również przywrócenia "legalnego kierownictwa Prokuratury Krajowej". Ziobro zapewnił, że spełnienie tego warunku sprawi, że natychmiast wróci do Polski. - Ja jestem natychmiast w kraju, więc nie trzeba mi unieważniać paszportu, ja po prostu przyjadę (...) przylecę pierwszym samolotem – zadeklarował stanowczo. Póki co, Zbigniew Ziobro zapowiada, że z Brukseli będzie "konsekwentnie stawiał opór bezprawiu, które się dzieje w Polsce". Nie wykluczył nawet spędzenia tam zbliżających się świąt.

