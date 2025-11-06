Zbigniew Ziobro grzmi: Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę!

Wniosek do Sejmu przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro grzmi: Zemsta Tuska

Jak wynika z tych ustaleń, Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze. Co na to wszystko były minister sprawiedliwości? Ziobro zabrał głos w czasie konferencji prasowej!

- Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę. Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty. Jako prokurator generalny nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw członkowie partii Donalda Tusk. Wystarczy wspomnieć Sławomira Nowaka - powiedział polityk.

