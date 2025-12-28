Prezydent Karol Nawrocki, podczas obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wypowiedział się na temat „obrony zachodniej granicy”.

Słowa prezydenta wywołały natychmiastową reakcję szefa MSZ, Radosława Sikorskiego, który postanowił „uspokoić” nastroje.

Sikorski podkreśla znaczenie sojuszy z Niemcami w NATO i UE, jednocześnie wskazując, gdzie leży prawdziwe zagrożenie dla stabilności.

Sprawdź, dlaczego te dwie wizje polityki budzą tak wiele kontrowersji i co oznaczają dla relacji Polski z Niemcami!

„Obrona zachodniej granicy” – słowa prezydenta, które wywołały burzę

W trakcie uroczystych obchodów 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, którego fragment odbił się szerokim echem. Nawiązując do historycznego zrywu, stwierdził:

„Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy”.

Słowa te, wypowiedziane w 2025 roku – w kontekście bliskiej współpracy Polski i Niemiec w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz wspólnego wsparcia dla Ukrainy, zostały odebrane przez wielu komentatorów jako niefortunne i nieadekwatne do obecnej sytuacji geopolitycznej. Sugerowanie, że zachodnia granica Polski wymaga dziś „obrony” w historycznym sensie, wywołało natychmiastową reakcję ze strony rządu.

Błyskawiczna riposta szefa MSZ. Sikorski uspokaja i wskazuje realne zagrożenie

Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego pojawiła się na platformie X i była bezpośrednią reakcją na wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego. Szef polskiej dyplomacji w klarowny sposób przedstawił swoje stanowisko, jednocześnie próbując obniżyć temperaturę sporu.

„Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści” – napisał Sikorski.

Wpis ministra ma podwójny przekaz. Z jednej strony uspokaja opinię publiczną i podkreśla znaczenie sojuszy, z drugiej, jasno wskazuje, gdzie leży potencjalne zagrożenie: nie w Niemczech jako państwie, lecz w skrajnych, antyeuropejskich ideologiach.

Historia kontra współczesność. Dwie wizje polityki

Odwołanie się do rocznicy Powstania Wielkopolskiego jako tła dla współczesnych sporów politycznych nie jest przypadkowe. Zryw z lat 1918–1919 był walką o przyłączenie Wielkopolski do odradzającej się Polski i zakończył się zwycięstwem nad państwem niemieckim.

Prezydent Karol Nawrocki, sięgając po tę narrację, buduje przekaz oparty na pamięci historycznej i symbolice obrony granic. Radosław Sikorski kontruje ją, przenosząc akcent na realia XXI wieku.

Wizja prezydenta Nawrockiego, silne zakorzenienie w historii, akcentowanie gotowości obronnej i narodowej wspólnoty. Wizja Sikorskieg, bezpieczeństwo oparte na sojuszach, UE, NATO i stabilności demokratycznych rządów w Europie. To zderzenie dwóch narracji, symboliczno-historycznej oraz pragmatyczno-dyplomatycznej.

Ostrzeżenie przed nacjonalistami. AfD w tle wypowiedzi Sikorskiego

Mówiąc o „eurofobicznych nacjonalistach”, minister spraw zagranicznych niemal wprost nawiązał do Alternatywy dla Niemiec (AfD), skrajnie prawicowej partii, która od miesięcy notuje wysokie poparcie w sondażach.

Według badań z końca 2025 roku AfD utrzymuje się w czołówce niemieckiej sceny politycznej, a rząd kanclerza Friedricha Merza zmaga się z niskim zaufaniem społecznym. To, zdaniem Sikorskiego, jedyny scenariusz, w którym mogłoby dojść do realnego zagrożenia stabilności regionu.

Co ten spór oznacza dla relacji z Niemcami?

Choć wymiana zdań dotyczy wewnętrznej debaty w Polsce, jej echo wybrzmiewa także za granicą. Wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego mogłyby zostać odebrane jako sygnał nieufności wobec zachodniego sąsiada.

Dlatego reakcja szefa MSZ była szybka i jednoznaczna. To jasny komunikat wysłany do Berlina i Brukseli: oficjalna polityka zagraniczna Polski opiera się na współpracy, sojuszach i stabilności, a nie na historycznych resentymentach.

