Zbigniew Bogucki wprost oskarża rząd Donalda Tuska! O co poszło?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-04-28 13:38

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oskarżył rząd Donalda Tuska o znaczące opóźnienia w działaniach dotyczących kryptoaktywów, twierdząc, że doprowadziło to do dwuletniej zwłoki w tej kwestii. Bogucki wyraził swoje stanowisko podczas konferencji prasowej, na której odniósł się do "kryptokłamstw" rządu.

Zbigniew Bogucki, Donald Tusk

Autor: Super Express (2) Zbigniew Bogucki, Donald Tusk
  • Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oskarża rząd Donalda Tuska o dwuletnie opóźnienie w działaniach legislacyjnych dotyczących kryptoaktywów, pomimo wcześniejszego pojawienia się unijnego rozporządzenia MiCA (czerwiec 2023) i zaprzysiężenia rządu (grudzień 2023). Bogucki podkreśla, że projekt rządowy w tej sprawie wpłynął dopiero w czerwcu 2025 roku, a ustawa do prezydenta w listopadzie 2025 roku, co, jego zdaniem, jest rażącą zwłoką.
  • Bogucki twierdzi, że Prezydent nie otrzymał żadnych oficjalnych informacji o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów od służb nadzorowanych przez premiera Tuska, co określa jako "skandaliczne". Podkreśla również, że Senat pod kontrolą większości rządowej nie chciał dyskutować nad poprawkami prezydenta do ustawy o kryptoaktywach.
  • Sprawa giełdy Zondacrypto, z problemami klientów i śledztwem prokuratury, jest wykorzystywana w kontekście politycznym, a Bogucki zarzuca prokuraturze opieszałość w jej prowadzeniu. Dodatkowo, w tekście wspomniane są powiązania Zondacrypto z darowiznami na fundacje związane z politykami (Zbigniew Ziobro, Przemysław Wipler), co dodaje politycznego wymiaru całej dyskusji.

Zbigniew Bogucki zarzucił rządowi, że nie podjął odpowiednich działań w sprawie kryptowalut.

- Rząd nie działał, można powiedzieć, że to nie jest tylko rząd z tektury, tylko w ogóle tego rządu nie ma. To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze politycznym, propagandowym. A jeżeli chodzi o realne działania, które powinny podejmować służby, organy państwa, prokuratura, rząd, poszczególni ministrowie na czele z panem premierem, to właściwie tych działań nie ma – powiedział.

Przypomniał, że rząd Tuska został zaprzysiężony w grudniu 2023 roku, a unijne rozporządzenie ws. rynku kryptoaktywów (MiCA) pojawiło się w czerwcu 2023 roku.

Pytania o opóźnienia legislacyjne

Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na rozbieżność między retoryką rządu a faktycznymi działaniami.

- Jeżeli wsłuchać się w słowa premiera, wsłuchać się w słowa ministrów i przedstawicieli służb, które dzisiaj działają razem z rządem, no to rysuje się obraz dramatyczny, rysuje się obraz rosyjskich wpływów, rysuje się obraz patologii, nieprawidłowości, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zagrożenia środków finansowych obywateli - stwierdził. - Zasadnicze pierwsze pytanie do rządu Donalda Tuska: gdzie byli od grudnia 2023 roku, aż do czerwca 2025 roku, bo przypomnę dopiero 26 czerwca 2025 roku wpłynął projekt rządowy (ws. kryptoaktywów), czyli półtora roku - dodał.

Pokdreslił, że "półtora roku temu leniwemu rządowi Donalda Tuska zajęło to, żeby zająć się rozporządzeniem, które było znane już od czerwca roku 2023. Dlaczego w tym zakresie rząd nie podejmował działań legislacyjnych?".

Współpracownik prezydenta zaznaczył, że ustawa wpłynęła do prezydenta dopiero w listopadzie 2025 roku.

- Więc właściwie mamy 2 lata zwłoki w działaniu przez de facto braku działania rządu premiera Donalda Tuska. Czy wtedy nie było zagrożeń, czy wtedy nie było sytuacji, w której kryptoaktywa były bardzo trudnym środkiem? Czy nie było wtedy zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i portfeli Polaków? - pytał.

Brak informacji dla prezydenta

Bogucki utrzymywał, że Prezydent nie otrzymał oficjalnych informacji o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów.

- Pan prezydent nie miał żadnej oficjalnej informacji ze strony służb nadzorowanych przez premiera Tuska o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów, żadnej informacji, ani z ABW, ani z innych służb. I to jest rzecz absolutnie skandaliczna - mówił.

Odniósł się również do weta prezydenta Karola Nawrockiego, krytykując rząd za odrzucenie poprawek zaproponowanych przez głowę państwa.

- Na komisji senackiej większość rządowa w Senacie nawet nie chciała przeprowadzić dyskusji nad tymi poprawkami – stwierdził. - Państwo Donalda Tuska jest kryptopaństwem, kryptoadministracją, zajmuje się tylko kryptokłamstwami – podsumował.

Sprawa Zondacrypto 

Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na opieszałość prokuratury w sprawie Zondacrypto, wskazując, że śledztwo wszczęto dopiero w kwietniu, mimo iż estoński regulator zgłaszał problemy giełdy już w lipcu 2025 roku.

- Dlaczego od tamtego czasu służby nie działały? Nie podejmowały działań? Dlaczego nie zostało nawet wszczęte śledztwo? – pytał.

Wirtualna Polska i Money.pl ujawniły problemy klientów z wypłatą środków z giełdy Zondacrypto. Prezes Przemysław Kral początkowo tłumaczył sytuację "problemami technicznymi", później okazało się, że firma nie posiada dostępu do portfela, w którym jest 4,5 tys. bitcoinów o wartości ok. 330 mln dolarów. Firma zwolniła pracowników, a Przemysław Kral najprawdopodobniej przebywa w Izraelu, gdyż posiada obywatelstwo tego kraju. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Sprawa Zondacrypto ma również wątki polityczne. Kancelaria Przemysława Krala wpłaciła blisko pół miliona złotych darowizny na konto fundacji Zbigniewa Ziobry, a prezes Zondacrypto wsparł także fundację posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Rząd wykorzystuje sprawę Zondacrypto do krytyki Karola Nawrockiego, który dwukrotnie zawetował ustawę o kryptoaktywach, mającą zapewnić Polsce narzędzia nadzoru nad takimi giełdami.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

Donald Tusk, 1994r.
Galeria zdjęć 30
Sonda
Czy zainwestowałbyś w kryptowaluty?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
ZBIGNIEW BOGUCKI