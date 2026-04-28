Prof. Jan Majchrowski zapytany o sprawcę wypadku Litewki

Prof. Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca UW gościł w "Porannym Ringu". Zapytany o to, dlaczego do aresztu trafił kierowca, który potrącił posła Łukasza Litewkę, odparł: - Areszt jest środkiem zapobiegawczym. Stosuje się go po to, żeby domniemany sprawca, bo przecież do wyroku prawomocnego wszyscy muszą być uznani za niewinnych, domniemany sprawca nie mataczył, nie wyjechał, nie uciekł.