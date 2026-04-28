Jest decyzja PE ws. immunitetów: Jakiego, Obajtka, Brauna i Buczka. Klamka zapadła

Uchylenie immunitetu europoselskiego następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy. W przypadku Daniela Obajtka chodzi o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

Przeciw Jakiemu prywatny akt oskarżenia o zniesławienie złożył sędzia Igor Tuleya po tym, gdy polityk zarzucił mu świadome zatwierdzanie inwigilacji Pegasusem. Gdy sędzia nazwał to kłamstwem, Patryk Jaki zaczął sugerować, że sędzia nie ma orientacji w podpisywanych dokumentach. Tuleya tłumaczył z kolei, że rozpatrując wnioski o zgodę na kontrolę operacyjną, sędziowie nie wiedzą, kto ma być inwigilowany i dlaczego. Według sędziego Jaki naruszył swoimi wypowiedziami jego dobra osobiste.

Immunitet Grzegorz Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, został uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.

W sprawie europosła Konfederacji Buczka sprawa dotyczy zajścia w trakcie wieczoru wyborczego, podczas którego miał on brutalnie wyrwać megafon krytykującej go uczestniczce. Postępowanie zostało wszczęte z prywatnego aktu oskarżenia.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, jeśli więc zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

