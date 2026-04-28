Czarzasty ogłasza decyzję ws. RPO. Są też kary dla posłów PiS

Weronika Fakhriddinova
2026-04-28 11:05

Włodzimierz Czarzasty przekazał ważne informacje z Sejmu. Rusza procedura wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, a jednocześnie zapadły decyzje o karach dla dwóch posłów. Mowa o Dariuszu Mateckim i Michale Wosiu.

Włodzimierz Czarzasty

Autor: Marcin Smulczyński/Super Express Włodzimierz Czarzasty
  • Posłowie Dariusz Matecki i Michał Woś zostali ukarani przez Prezydium Sejmu.
  • Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że kary nałożono za zakłócanie porządku obrad.
  • Jakie konsekwencje finansowe poniosą posłowie i co dokładnie zrobili, by naruszyć regulamin Sejmu?

Rusza procedura wyboru nowego RPO

Na konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty poinformował, że rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał też, że termin zgłaszania kandydatur upływa 23 czerwca.

„Wczoraj podjąłem decyzję, w związku z tym, że kończy się 23 lipca kadencja RPO Marcina Wiącka, rozpocząłem procedurę zgłaszania kandydatur na funkcję RPO” – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Kary dla posłów Mateckiego i Wosia

Podczas tej samej konferencji wicemarszałek Sejmu odniósł się także do decyzji Prezydium Sejmu w sprawie zachowania dwóch posłów. Kary nałożone na posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia mają związek z ich zachowaniem podczas posiedzenia Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że chodziło o zakłócanie porządku obrad i utrudnianie ich prowadzenia.

„Wczoraj na prezydium Sejmu zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. W związku z zakłócaniem przez tych dwóch panów posłów porządku i prowadzenia obrad” – przekazał Czarzasty.

„Zostali panowie posłowie ukarani 3-miesięczną karą w wysokości zabrania połowy uposażenia przez 3 miesiące każdemu z nich” – dodał.

To nie pierwszy raz. Sejm sięgał po kary już wcześniej

Jeszcze wcześniej głośnym echem odbiła się decyzja z kwietnia 2025 roku, gdy Prezydium Sejmu ukarało aż 51 posłów PiS po awanturze na sali plenarnej. Chodziło o okrzyki „morderca” kierowane w stronę Romana Giertycha. Wśród ukaranych znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński oraz Iwona Arent, wobec których zastosowano najwyższą karę — utratę połowy uposażenia na trzy miesiące. Pozostali posłowie również ponieśli konsekwencje finansowe, choć nieco łagodniejsze. To była jedna z największych kar zbiorowych w historii Sejmu.

Poniżej galeria zdjęć: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

Polityka SE Google News
Galeria zdjęć 62
Sonda
Czy surowe kary finansowe dla posłów są skuteczne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
RPO
WŁODZIMIERZ CZARZASTY