Ważą się losy Mariusza Kamińskiego. Do PE trafił wniosek dotyczący jego immunitetu

- Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu - powiedziała Metsola, otwierając czterodniowe posiedzenie PE w Strasburgu. Jak dodała, wniosek w sprawie Kamińskiego skierowała do komisji ds. prawnych (JURI). Oznacza to rozpoczęcie procedury, która zazwyczaj zajmuje izbie kilka miesięcy i kończy się głosowaniem całego europarlamentu nad uchyleniem immunitetu.

Sprawa immunitetu Mariusza Kamińskiego

O uchylenie immunitetu Kamińskiego zwrócił się do PE 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodziło o działania Kamińskiego z lat 2007-2009 jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związane z „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Kamińskiego poprzez zarządzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej. Śledztwo jest kolejną odsłoną głośnej przed laty sprawy „willi w Kazimierzu” i początków CBA, funkcjonującego od 2006 r. Kamiński był pierwszym szefem Biura. Będzie to drugi wniosek o uchylenie immunitetu Kamińskiemu, którym zajmie się PE.

W kwietniu 2025 r. europarlament uchylił immunitet jemu, a także europosłowi PiS Maciejowi Wąsikowi - zastępcy Kamińskiego w czasach, gdy ten był szefem CBA (2006-2009), a także wiceszefem MSWiA w latach, gdy resortem kierował Kamiński (2019-2023). Wniosek dotyczył postępowania w sprawie niezastosowania się przez Kamińskiego i Wąsika do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r., który orzekł wobec nich pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i karę dwóch lat pozbawienia wolności. Według Metsoli PE we wtorek zakończy procedowanie wniosków o uchylenie immunitetów kolejnym czterem polskim europosłom - Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

W przypadku europosła Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę, a w przypadku Obajtka - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, ma zostać uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. W sprawie europosła Konfederacji Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Jak wygląda głosowanie nad uchyleniem immunitetu w PE?

Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.