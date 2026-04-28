Kontrowersje wokół ZEN.COM. Prokuratura weryfikuje, Andrzej Duda zabiera głos

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła czynności sprawdzające dotyczące firmy ZEN.COM, w związku z doniesieniami medialnymi o jej powiązaniach z nielegalnymi kasynami w Polsce i zarzutami o naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Były prezydent Andrzej Duda zasiada w radzie nadzorczej firmy ZEN.COM, która według doniesień medialnych miała działać jako operator płatności dla nielegalnych platform hazardowych w Polsce.

Na ZEN.COM nałożono już karę grzywny w wysokości 1,8 mln euro przez Bank Litwy za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, choć firma odwołuje się od tej decyzji.

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi firmy ZEN.COM. Celem tych działań jest ustalenie, czy istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie ewentualnego popełnienia przestępstwa. Informację tę podała sama prokuratura za pośrednictwem serwisu X.

Według ustaleń dziennikarza TVN24, Piotra Szostaka, znacząca część klientów litewskiej spółki ZEN.COM ma pochodzić z nielegalnych kasyn działających w Polsce. Portal tvn24.pl informuje, że firma, funkcjonująca od 2020 roku, miała działać jako operator płatności dla platform hazardowych, których działalność w Polsce jest niezgodna z prawem.

Zaangażowanie Andrzeja Dudy

W październiku 2025 roku do rady nadzorczej fintechu ZEN.COM dołączył były prezydent Andrzej Duda. Mimo że spółka jest zarejestrowana na Litwie, jej główny udziałowiec oraz większość kadry zarządzającej to Polacy. Litewska licencja umożliwia firmie prowadzenie działalności na terenie całej Unii Europejskiej. W styczniu, w wywiadzie dla Radia Zet, Andrzej Duda skomentował swoje zaangażowanie w ZEN.COM.

- Przyjąłem propozycję, którą złożył mi prezes, właściciel i twórca Zen pan Dawid Rożek. Przyjąłem, bo jest to bardzo ciekawa firma, która prowadzi bardzo pożyteczną działalność, niezwykle nowoczesną, powiedziałbym wręcz wizjonerską - stwierdził były prezydent.

Podczas tej samej rozmowy, prowadzący Bogdan Rymanowski przypomniał o karze grzywny w wysokości 1,8 mln euro, nałożonej na Zen.com pod koniec 2025 roku za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolę w tej sprawie przeprowadził Bank Litwy.

- To jest sprawa, która toczy się od ponad 2 lat i jest sporna. Toczy się w sądzie, dlatego że Zen realizuje procedury, które obowiązują w każdym demokratycznym kraju i odwołuje się od tej decyzji. Zen nie zgadza się z tą decyzją. Firma uważa, że jest ona niesprawiedliwa i niezasadna, ponieważ od 2 lat Zen wdraża zalecenia, które zostały wskazane przez Bank Litwy jako regulatora, dlatego proszę zostawić tę sprawę, bo takich spraw, także w Polsce, jest bardzo dużo - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak Andrzej Duda zaczął nową pracę:

14

Sonda Czy Andrzej Duda powinien wrócić na scenę polityczną? Tak, koniecznie. Nie, to przesada. Nie mam zdania,