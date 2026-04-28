Znaleźli lokum Marcina Romanowskiego! Gdzie teraz mieszka?

Poseł PiS Marcin Romanowski, poszukiwany w Polsce w związku z Funduszem Sprawiedliwości, uzyskał azyl polityczny na Węgrzech i zamieszkuje lokal należący do pracownika partii Fidesz. To kluczowa informacja, wskazująca na międzynarodowy aspekt sprawy i zaangażowanie węgierskich władz (poprzez udzielenie azylu) oraz powiązania z rządzącą partią Fidesz.

Istnieją wyraźne powiązania właścicieli mieszkania, w którym przebywa Romanowski, z partią Fidesz i rządem Viktora Orbana. Jeden ze współwłaścicieli jest "sekretarzem osobistym pomagającym w pracach parlamentarnych" frakcji Fideszu, a drugi współwłaściciel jest powiązany z fundacją, której dyrektorem był minister w kancelarii premiera Orbana. Te powiązania budzą pytania o kulisy udzielenia azylu i ewentualne zaangażowanie węgierskich elit politycznych.

Lider partii TISZA i przyszły premier Węgier, Peter Magyar, zapowiedział cofnięcie azylu politycznego Romanowskiemu (oraz Zbigniewowi Ziobrze) po objęciu władzy. Ta informacja wskazuje na potencjalną zmianę sytuacji Romanowskiego i możliwy rozwój wydarzeń po zmianie rządu na Węgrzech, co może mieć istotne konsekwencje dla ściganego posła.

Dziennikarze Direkt36 dotarli do miejsca zamieszkania Romanowskiego w Budzie. Po tym, jak poseł otworzył im drzwi, szybko je zamknął, unikając odpowiedzi na pytania dotyczące jego pobytu i statusu. Jak podaje Direkt36, jednym ze współwłaścicieli mieszkania, w którym przebywa Romanowski, jest Zsolt Dávid Párkai. Od września 2025 roku Párkai pełni funkcję "sekretarza osobistego pomagającego w pracach parlamentarnych" frakcji Fideszu.

W rozmowie z Direkt36, Párkai potwierdził, że Romanowski mieszka w nieruchomości, której jest współwłaścicielem. Podkreślił jednak, że jego rola w parlamencie ogranicza się do bycia ekspertem ds. prawnych. Zapewnił również, że lider frakcji Fideszu, Máté Kocsis, nie miał żadnego wpływu na to, że Romanowski trafił do jego mieszkania. Párkai zaznaczył, że jego zatrudnienie w parlamencie nastąpiło już po tym, jak polski polityk wprowadził się do lokalu, co potwierdza Direkt36 – Romanowski wynajmuje mieszkanie od grudnia 2024 roku.

Párkai dodał, że w przypadku zmiany statusu Romanowskiego (co zapowiadał przyszły premier Peter Magyar), umowa najmu zostanie rozwiązana. Podkreślił również, że Romanowski pokrywa koszty wynajmu z własnych środków. Direkt36 wskazuje, że drugim współwłaścicielem mieszkania jest Dániel Párkai, brat Dávida Párkaia. Jest on założycielem fundacji, w której dyrektorem był Örs Farkas, minister w kancelarii premiera Viktora Orbana.

Stanowisko Fideszu

Partia Fidesz oświadczyła, że lider frakcji "nie ma nic wspólnego" ze sprawą Romanowskiego i nie sprawuje nadzoru nad codzienną pracą wszystkich zatrudnionych osób.

Marcin Romanowski, ścigany w Polsce w związku z Funduszem Sprawiedliwości i objęty Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. W rozmowie z TV Republika Romanowski stwierdził: "Nie będę ułatwiał szajce 13 grudnia działania i nie będę zdradzał nowego adresu czy planu działania".

Peter Magyar, lider partii TISZA i przyszły premier Węgier, zapowiedział, że po objęciu władzy cofnie azyl polityczny Romanowskiemu. Podobny los ma spotkać Zbigniewa Ziobrę, który również miał uciec na Węgry.

