Zaufany minister Tuska zostanie dziś odwołany? "Test dla całej koalicji 13 grudnia"

Dziś głosowanie w Sejmie ws. Marcina Kierwińskiego.

Wniosek o wotum nieufności względem niego złożyli posłowie PiS.

Głos w sprawie zabrał m.in. Przemysław Czarnek.

W środę Sejm rozpatrzy wniosek grupy posłów PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W ocenie wnioskodawców ponosi on pełną polityczną odpowiedzialność za niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami i administracją. Jego działania i zaniechania miały doprowadzić do osłabienia autorytetu państwa, podważenia wiarygodności służb oraz utraty zaufania obywateli do państwa. We wniosku zwrócono również uwagę na problemy kadrowe i dużą liczbę wakatów w policji. Według danych z marca 2026 r., w policji jest 9630 wakatów. – Jedna rzecz to kompletna nieudolność, jeżeli chodzi o nadzór nad służbami w sprawach fałszywych alarmów. Druga to transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą, która w sposób, w jaki została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. Nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji. Wszyscy fachowcy mówią, że to jest niezgodne z artykułem 18 – argumentował na antenie RMF FM poseł PiS Krzysztof Szczucki.

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Tymczasem według szefa MSWiA wniosek PiS jest słabej jakości i zawiera szereg nieprawdziwych informacji. Kierwiński przypomniał, że będzie to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS. - To najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuję swoją pracę. Nie znam takiej sytuacji, żeby ci, którzy są ścigani przez policję, dobrze oceniali policję - przekonywał na jednej z konferencji prasowych.

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Głos w tej sprawie zabrał również Przemysław Czarnek. - Ten wniosek to test dla całej koalicji 13 grudnia, test czy rzeczywiście są jeszcze tam ludzie, którym zależy na sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego i w związku z tym, i z ostatnimi wydarzeniami, i tymi które miały miejsce na przestrzeni tych 2,5 roku, będą chcieli podjąć decyzję o wymianie urzędnika najważniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego - stwierdził na środowym briefingu prasowym.

Według oficjalnych planów Sejm rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o godzinie 12:45. Na 14:30 zaplanowano głosowanie w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął ponownie 24 lipca 2025 roku. Wcześniej pełnił tę funkcję od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku, kiedy to uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego. Od września 2024 roku do lipca 2025 roku pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi.

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