Czarzasty stracił nad sobą panowanie w Sejmie! Grzmiał o "szukaniu gejów"

Włodzimierz Czarzasty mocno zagotował się w Sejmie.

Z równowagi wyprowadzili go posłowie PiS.

W tle były ich wypowiedzi o politykach ukraińskiego pochodzenia w polskim rządzie.

W piątek wiceminister nauki Andrzej Szeptycki w wywiadzie dla TOK FM był pytany o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział Szeptycki, relacjonując stosunek Ukraińców do UPA.

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Podczas wtorkowych obrad Sejmu poseł PiS Przemysław Czarnek odniósł się do słów Szeptyckiego, żądając przerwy w obradach oraz zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł Prawa i Sprawiedliwości - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski oznajmił z kolei, że rozpoczyna kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. Dopytywał, ilu obcokrajowców pracuje w ministerstwach. Na słowa polityków prawicy zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny - podkreślił wzburzonym głosem.

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Oburzenie wyraził również wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, którego zdaniem Kowalski i Czarnek rozpoczęli "cuchnące polowanie na Polaków przyznających się do swoich ukraińskich korzeni".

Pół wieku po moczarowskich polowaniach na polskich Żydów, poseł @JKowalski_posel rozpoczął dziś - do spółki z @CzarnekP - w polskim Sejmie cuchnące polowanie na Polaków przyznających się do swoich ukraińskich korzeni. Janusz to w głębi swego jestestwa rozsądny i kompetentny…— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 9, 2026

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