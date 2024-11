Rafał Trzaskowski pokonał w prawyborach ko Radosława Sikorskiego dostając aż 74,75 proc. głosów. - Bardzo się cieszę z wyniku prawyborów, bo po to zaproponowałem taką formułę, aby nasz kandydat miał jak najsilniejszy mandat. Dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom z KO za głos, bo u nas zawsze liczy się każdy głos – mówił nam prezydent stolicy (ZOBACZ: Rafał Trzaskowski wyznaje nam: Zawsze mogę liczyć na wsparcie Małgosi). Teraz wiceszefa PO czeka trudniejsze zadanie, bo w starciu o fotel prezydenta powalczy m.in. z kandydatem popieranym przez PiS, czyli prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim (WIĘCEJ: Bokser chce zostać prezydentem. Rozmawialiśmy z jego bliskimi).

Przemysław Czarnek w rozmowie z Radiem ZET został jednak zapytany o medialne spekulacje, jakoby Karol Nawrocki miał się jednak nie sprawdzić i wypadać kiepsko w sondażach poparcia, przez doszłoby jeszcze do zamiany kandydata. - Nie ma szans, by ktokolwiek podmienił Karola Nawrockiego, bo nie będzie takiej potrzeby (...) We wszystkich naszych badaniach wypadał bardzo dobrze. Wiem, że jest mniej rozpoznawalny chociażby ode mnie, ale po to mamy 5 miesięcy, żeby jego rozpoznawalność była największa w Polsce – stwierdził były minister edukacji.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski nawiązał do bokserskiej pasji kandydata PiS (m.in. 24 listopada wchodził do hali Sokół w Krakowie przy muzyce z filmu "Rocky"). Czy zwiastuje to zatem nokaut w drugiej turze wyborów prezydenckich? - Nie liczymy na nokaut, bo znamy realia i wiemy, jaka jest sytuacja. Znamy też sytuację naszego ugrupowania i braku pieniędzy - odparł Czarnek. Po chwili dodał jednak zaskakująco optymistycznie:

- Na pewno wygramy i to bardzo wyraźnie na punkty. Być może nawet w pierwszej turze

- Słucham? Ma pan poczucie humory z rana - odpowiedział dziennikarz. - Będziemy walczyli o zwycięstwo w pierwszej turze. Jak się nie uda, to w drugiej turze wyraźnie na punkty nasz bokser Karol Nawrocki, popierany przez nas, pokona Trzaskowskiego słabeusza - przekonywał niczym niezrażony polityk PiS.

