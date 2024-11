Hołownia atakuje Trzaskowskiego i Nawrockiego! Wywołał wielką burzę! "To włam na konto?"

Po miesiącach spekulacji i dywagowań, w niedzielę 24 listopada dowiedzieliśmy się, że do wyścigu prezydenckiego z poparciem Prawa i Sprawiedliwości stanie Karol Nawrocki. Oficjalnie jego kandydaturę zgłosiła jednak nie partia, a Komitet Obywatelski. Na zaprezentowanej oficjalnej liście osób, które wsparł jego osobę, znalazło się wiele głośnych nazwisk: naukowców, ludzi kultury i sztuki, działaczy opozycji i polityków (WIĘCEJ: Obywatelski komitet poparcia Karola Nawrockiego. Na liście Marta Kaczyńska, znani aktorzy i tata Barona!). W tym gronie, dość zaskakująco, znalazł się Bogusław Sonik. Portal niezalezna.pl zapytała wieloletniego członka partii Donalda Tuska, czemu zdecydował się na taki krok!

Zobacz: Karol Nawrocki jak Donald Trump! Dosłownie! Tych ludzi chce zwolnić z płacenia

- To kandydat, który nie wywodzi się z aparatu żadnej partii, co go odróżnia od innych. Daje nadzieję, że będzie dobrze funkcjonował w skomplikowanym życiu politycznym Polski z dużą dozą zrozumienia i wyrozumiałości. Może być elementem stabilizującym w trudnej sytuacji w obliczy zagrożeń. Wierzę, że skupi się na kompetencjach przynależących prezydentowi RP – szczególnie na polityce wzmacniającej bezpieczeństwo Polski - ocenił Sonik.

Sprawdź: Hołownia atakuje Trzaskowskiego i Nawrockiego! Wywołał wielką burzę! "To włam na konto?"

Czy jednak nie obawia się, że Nawrocki nie jest zawodowym politykiem i może mieć za małe doświadczenie? - Na czym polega dziś zawodowstwo polityczne w Polsce? Na występowaniu w telewizji i krzyczeniu na konkurentów. To nie jest żadną przeszkodą. Jeżeli ma jakieś braki, może jeszcze je nadrobić - odparł. Jak zatem ocenia Rafała Trzaskowskiego ze swojej byłej formacji (odszedł z niej w maju 2023 roku)?

- Rafał Trzaskowski jest łagodnym, ugrzecznionym politykiem, który nie pasuje na te czasy, na wyzwania stojące przed Polską. To kandydat na czasy pokoju, gdzie politykę rozgrywa się w gabinetach. Dzisiaj trzeba coś więcej. W tej chwili potrzebna jest równowaga polityczna. Obóz rządzący dąży w zasadzie do wyeliminowania opozycji z życia politycznego. Moje przywiązanie do pluralizmu sugeruję, że Karol Nawrocki powinien sprawować urząd prezydenta

Sonda Czy Karol Nawrocki byłby dobrym kandydatem na prezydenta z PiS? Tak, idealnie się do tego nadaje Nie, nie jest zbyt znany