Hołownia atakuje Trzaskowskiego i Nawrockiego! Wywołał wielką burzę! "To włam na konto?"

Najpierw w sobotę poznaliśmy wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, które wyłoniły kandydata tegoż ugrupowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zdecydowane zwycięstwo nad Radosławem Sikorskim odniósł Rafał Trzaskowski, tak więc to prezydent Warszawy po raz drugi powalczy o tożsamy urząd, ale całego kraju. Natomiast w niedzielę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że w tychże wyborach poprze szefa Instytutu Pamięci Narodowej, Karola Nawrockiego (jakkolwiek ma on być kandydatem społecznym, niezależnym od partii).

Swoją opinię o tych rywalach postanowił umieścić w sieci Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który już wcześniej ogłosił, że również ponownie chce walczyć o prezydenturę. - Zakończył się etap partyjnych castingów, znamy już nominacje. Po lewej stronie mamy kandydata namaszczonego przez Donalda Tuska, po prawej — przez Jarosława Kaczyńskiego. Dwie megapartie powiedziały, co będzie dla nich najlepsze przez następne 5 lat — POPIS: reaktywacja - napisał bezceremonialnie. - A co będzie najlepsze dla obywateli - z lewa, z prawa i ze środka? Niezależność, współpraca, bezpieczeństwo i determinacja do sklejania Polski - dodawał.

Słowa Hołowni nie przypadły do gustu zarówno stronnikom Trzaskowskiego, jak i Nawrockiego. - Serio? To włam na konto czy prawdziwy wpis? - zapytał wprost szef gabinetu politycznego prezesa rady ministrów Paweł Graś. Jeszcze dosadniej zaatakowała go posłanka KO Magdalena Filiks. - Tak zaprzepaścić ogromne poparcie społeczne, szansę, fotel marszałka. Szkoda - oceniła bezpardonowo. Swoje trzy grosze wtrącił również europoseł PiS Tobiasz Bocheński. - Jako: - bezpartyjny kandydat z partii Polska 2050 Szymona Hołowni; - człowiek niezależny, wybrany marszałkiem przez większość KO-PL2050-PSL-Lewicę, - sprawiający, że Tusk jest premierem, …mógłby Pan spokojnie zająć się rotowaniem, a nie pisać dyrdymały - stwierdził.

Serio? To włam na konto czy prawdziwy wpis ?— Paweł Graś (@pawelgras) November 24, 2024

