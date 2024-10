i Autor: Andrzej Bęben

Wybory prezydenckie 2025

Zapytano Błaszczaka czy wystartuje na prezydenta. "Moje marzenia..."

Mariusz Błaszczak to jeden z polityków, który jest brany pod uwagę przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na prezydenta. Były minister obrony narodowej był nawet o to zapytany w Polsat News. Jego odpowiedź daje do myślenia. Tymczasem nazwisko kandydata powinniśmy poznać wczesną jesienią. Pozostało więc niewiele czasu do tego momentu.