Sikorski krytykuje Dudę. "Niedobre dla Polski i niedobre też dla niego"

Radosław Sikorski oraz Andrzej Duda, niemal od samego początku nowego rządu Donalda Tuska mają ze sobą na pieńku. Nie szczędzą sobie przy tym cierpkich słów, ale spory dotyczą wielu kwestii. Jedną z nich jest wymiana ambasadorów na którą nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Minister spraw zagranicznych uważa, że głowa państwa szkodzi sobie swoimi decyzjami. - Ja rzeczywiście uważam, że prezydent Duda zdefiniował końcówkę swojej prezydentury jako taką ostatnią redutę PiS-u. Uważam, że to jest niedobre dla Polski i niedobre też dla niego, bo na koniec mógłby działać bardziej koncyliacyjnie, tym bardziej, że mamy wojnę u granic - ocenił szef polskiej dyplomacji. - Więc ja uważam, że prezydent powinien jednak rozróżniać interes partyjny od państwowego i powinien próbować łączyć - stwierdził minister spraw zagranicznych w radiowej Trójce.

Sikorski kandydatem na prezydenta?

Radosław Sikorski to obok Rafała Trzaskowskiego najpoważniejszy potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach prezydenckich. Najnowszy sondaż pokazuje, że to właśnie minister spraw zagranicznych jest najpoważniejszym konkurentem prezydenta Warszawy. Co ciekawe, to właśnie Radosławem Sikorskim, Rafał Trzaskowski ma najmniejszą przewagę. Wygrywa z nim o 6,6 punktów procentowych.

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się połowie 2025 roku. Na ten moment znany jest tylko jeden oficjalny kandydat - jest nim Sławomir Mentzen z Konfederacji.

ZOBACZ GALERIĘ: Andrzej Duda w amerykańskiej Częstochowie

DUDA NIE ODBUDUJE REPUTACJI! Dr Brodzińska-Mirowska: PiS poniżało ludzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.