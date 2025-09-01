Zapytali Polaków o Nawrockiego. Te wyniki ucieszą prezydenta!

Karol Nawrocki, nowy prezydent RP, w pierwszym miesiącu urzędowania podpisał projekty ustaw (m.in. o CPK i ochronie wsi) oraz zawetował siedem ustaw (w tym tzw. wiatrakową i nowelizację o pomocy Ukraińcom).

Nawrocki odbywa podróże po Polsce i planuje zagraniczne wizyty w USA i Watykanie.

Sondaż United Surveys dla WP z sierpnia 2025 r. wykazał, że 48,1 proc. ankietowanych uważa, że Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda, a 25,2 proc. jest przeciwnego zdania.

Wyborcy PiS i Konfederacji w większości wierzą w lepszą prezydenturę Nawrockiego, podczas gdy wyborcy koalicji rządzącej są sceptyczni.

Karol Nawrocki już dał się poznać, jako prezydent stanowczy. Tak jak obiecywał w kampanii wyborczej już zdążył złożyć pierwsze inicjatywy ustawodawcze: podpisał projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz projekt inicjatywy ustawodawczej ws. ochrony polskiej wsi, której celem jest wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.

Aktywny początek prezydentury Karola Nawrockiego

Do tego zawetował siedem ustaw, w tym choćby tzw. ustawę wiatrakową, a także nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom. To rekord, bo zrobił to w zaledwie niecały miesiąc od zaprzysiężenia, dla porównania np. prezydent Bronisława Komorowskiego w czasie całej kadencji w latach 2010-2015 zawetował cztery ustawy. Do tego Nawrocki jeździ po Polsce, spotyka się z Polakami, a w tym tygodniu leci z pierwszą zagraniczną wizytą, do USA. Zaraz po niej, w drodze powrotnej, odwiedzi Watykan.

Czy Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż Duda? Polacy odpowiedzieli

Pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadziła sondaż, w którym zapytała badanych o to: Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda? Na tak zadane pytanie większość osób odpowiedziała pozytywnie, z czego 14,3 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 33,8 proc. - „raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” wskazało po 12,6 proc. tyle samo badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”, co razem daje 25,2 proc. osób, które przewidują, że Karol Nawrocki nie będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda. Z kolei 26,7 proc. osób wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Kto wierzy w Nawrockiego?

Z sondażu wynika, że najmocniej wierzą w lepszą od poprzednika prezydenturę Karola Nawrockiego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. 23 proc. z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 49 proc. „raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 2 proc., a zdecydowanie nie” - 3 proc. Brak opinii deklaruje 23 proc.

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej, to odpowiedź a pytanie o Nawrockiego w kontekście poprzedniego prezydenta, „zdecydowanie tak” wskazało 1 proc. respondentów, a „raczej tak” 16 proc. Przeciwnego zdania jest ponad połowa z nich, 30 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 32 proc. „zdecydowanie nie”. Zdania nie ma natomiast - 21 proc.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie 1000 osób.