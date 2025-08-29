Prezydent Nawrocki zatrzymał „lex Kamilek”. Ustawa o ochronie dzieci zawetowana

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy lex Kamilek.

Prawo zostało przyjęte po tragedii 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

Nowelizacja zakładała złagodzenie obowiązku przedstawiania zaświadczeń z KRS.

Zwolnieni mieli być m.in. policjanci, adwokaci, radcy prawni, sędziowie i goście w szkołach.

Prezydent uznał, że zmiany mogą osłabić ochronę dzieci.

To kolejne weto głowy państwa w ostatnich tygodniach.

Lex Kamilek – prawo po tragedii Kamilka z Częstochowy

Ustawa „lex Kamilek” została uchwalona po wstrząsającej śmierci ośmioletniego chłopca z Częstochowy, zakatowanego przez ojczyma. Choć jego dramat trwał od dawna, otoczenie i instytucje nie potrafiły go ochronić. Prawo przyjęte w sierpniu ubiegłego roku miało zaostrzyć kontrolę wobec osób pracujących z dziećmi.

Co zmieniała nowelizacja?

Zawetowana nowelizacja zakładała złagodzenie części procedur. Zgodnie z projektem:

szkoły nie musiałyby już żądać od opiekunów dzieci zaświadczeń z KRS, wystarczyłoby oświadczenie,

placówki nie miałyby obowiązku powtórnego sprawdzania osób, które wcześniej były już weryfikowane w rejestrach karnych, np. trenerów zatrudnionych przez kluby sportowe,

z obowiązku przedstawiania zaświadczeń zwolnieni byliby także przedstawiciele zawodów, w których wymagana jest niekaralność m.in. policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie,

nie musieliby ich również przedstawiać goście zapraszani na zajęcia w obecności nauczyciela.

Weto prezydenta

Decyzję o zawetowaniu ustawy ogłosił w piątek Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Prezydent Nawrocki argumentował, że zmiany mogłyby zbyt mocno poluzować przepisy dotyczące ochrony dzieci. W jego opinii ryzyko, że w szkołach czy klubach sportowych pojawią się osoby niewłaściwe, było zbyt duże.

– Jeżeli chodzi o drugą ustawę, to ustawa powszechnie nazywana lex Kamilek. Ona została zaproponowana przez większość rządową, parlamentarną jako element deregulacji. Nie ma tutaj zgody na podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta z wielu powodów. Te powody wskazywała również Rzecznik Praw Dziecka, przypomnę, wybrana głosami tej większości parlamentarnej – zaznaczył Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta kontynuował, że obawy RPD od początku dotyczyły osłabienia systemu ochrony małoletnich.

– Od samego początku RPD wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy i obniżanie ochrony praw dzieci. Pan prezydent nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko RPD, na obniżanie praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej, przede wszystkim dobro dziecka – powiedział Bogucki.

Kolejne weto

To już kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Tym razem sprawa dotyczy wyjątkowo wrażliwej materii bezpieczeństwa najmłodszych. Decyzja głowy państwa ponownie rozbudziła dyskusję polityczną o tym, jak skutecznie chronić dzieci, a jednocześnie nie przeciążać placówek edukacyjnych nadmierną biurokracją.

