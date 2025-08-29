„Żal faceta”. Słowa Anny-Marii Żukowskiej po tragedii F-16 w Radomiu wywołały kontrowersje

Major Maciej „Slab” Krakowian miał 35 lat i był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16.

Służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland.

Po jego śmierci w katastrofie F-16 w Radomiu w sieci pojawiły się setki komentarzy i kondolencji.

Posłanka Anna-Maria Żukowska opublikowała emocjonalny wpis, w którym sugerowała, że pilot do końca walczył o ocalenie maszyny i obiektów na ziemi.

Wpis posłanki wzbudził dyskusję – część internautów zarzuciła jej stawianie tez bez wskazania konkretnych ekspertów.

„Maszyna to tylko maszyna”

Żukowska zamieściła na portalu X dość kontrowersyjny komentarz:

– Maszyna, to maszyna. Ale wykształcenie pilota F-16 to minimum 10 lat. Pilot raczej nie podjął próby katapultowania. Według ekspertów, starał się zrobić wszystko, by ocalić maszynę i ew. obiekty na ziemi. Żal faceta. Spoczywaj w pokoju 🕯️ Kondolencje dla rodziny pilota – napisała.

Jej wpis natychmiast odbił się szerokim echem, zbierając setki komentarzy i ponad tysiąc reakcji. Wielu internautów uważa, że określenie "żal faceta" jest niewłaściwe w kontekście śmierci żołnierza Wojska Polskiego. Zastanawiające również jest to, dlaczego Żukowska we wpisie formułuje tezy bez wskazania ekspertyzy specjalistów z konkretnych wydziałów czy z konkretnym dorobkiem naukowym. Powołała się na "ekspertów", jednak nie wskazała nazwisk.

Anna-Maria Żukowska w swoim wpisie zasugerowała, że pilot nie podjął próby katapultowania i do końca starał się ocalić maszynę oraz obiekty na ziemi. To teoria, która nie znajduje jeszcze potwierdzenia w oficjalnych ustaleniach. Warto zaznaczyć, że przyczyny bada Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.

W internecie pojawiły się pytania, na czym opierała swoje stwierdzenia dotyczące katapultowania i walki pilota o ocalenie innych. Redakcja „Super Expressu” zwróciła się do Anny-Marii Żukowskiej z pytaniem o źródło jej słów dotyczących tego, że pilot miał do końca walczyć o ocalenie maszyny i obiektów na ziemi. Posłanka odpowiedziała krótko, nadal nie podając nazwisk:

„Wczoraj mówił to ekspert w programie specjalnym w TVN24”.

Kim był major Maciej Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian miał 35 lat i był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce. Ukończył prestiżową U.S. Air Force Academy w Colorado Springs i od lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Jako lider elitarnego F-16 Tiger Demo Team reprezentował polskie lotnictwo na pokazach w kraju i za granicą, zdobywając międzynarodowe uznanie. W lipcu 2025 roku otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” podczas Royal International Air Tattoo, największego air show na świecie. Krakowian miał za sobą ponad 1,4 tys. godzin nalotu, z czego większość na F-16, i uchodził za człowieka, który latał „na granicy możliwości maszyny”. Jego nagła śmierć to nie tylko tragedia rodziny i wojska, ale także ogromna strata dla całej społeczności lotniczej.Air Show odwołane, śledztwo trwa

Po katastrofie odwołano Air Show w Radomiu, a loty cywilne przeniesiono do Warszawy. Teren tragedii zabezpieczają wojsko i policja, a przyczyny bada Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.

Premier Donald Tusk: „Cześć Jego pamięci”

Premier Donald Tusk również przekazał kondolencje:

– W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia - powiedziała.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz na miejscu tragedii

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, natychmiast udał się do Radomia:

– Jestem na miejscu tragedii. Zginął pilot Wojska Polskiego, oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd jego pamięci. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - przekazał szef MON.

Tomasz Siemoniak potwierdził katastrofę

W TVN24 informację potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak: – Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył.

Reakcja rządu i służb

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier Donald Tusk był w kontakcie z Kosiniakiem-Kamyszem, a decyzje zapadały natychmiast. MSWiA potwierdziło, że straż pożarna i wszystkie służby ratunkowe były w gotowości.

