Zanosi się na zmianę ministra zdrowia. Czy generał zrobi porządki w systemie?

Premier Tusk oczekuje od minister Sobierańskiej‑Grendy szybkich zmian w ochronie zdrowia i jasno sygnalizuje, że w razie porażki straci stanowisko.

Resort zdrowia szykuje pakiet działań: likwidację „saloników VIP”, uszczelnienie kolejek i ograniczenie gigantycznych zarobków lekarzy — część zmian ma wejść w życie natychmiast.

Jeśli propozycje nie zadowolą premiera, na stole są nowe nazwiska, a faworytem części KO jest gen. Grzegorz Gielerak, ceniony ponad podziałami politycznymi.

Sądy czas dla Sobierańskiej-Grendy

Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet systemowych rozwiązań mających na celu walkę z nieprawidłowościami w systemie. Chodzi m.in. o likwidację tzw. saloników VIP w szpitalach, zapobieganie omijaniu kolejek do świadczeń oraz ukrócenie bajońskich zarobków medyków. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że w środę minister zdrowia i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji ustaleń. – Kilka zasadniczych spraw będzie wymagało zmian ustawowych. Jesteśmy na to gotowi, chociaż to będzie oczywiście wymagało więcej czasu. Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister, rządu czy NFZ, przeprowadzimy w trybie pilnym – zaznaczył Donald Tusk.

Już trzy nazwiska kandydatów

Jeśli propozycje nie spodobają się szefowi rządu, nastąpi zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Dotychczas jako kandydatów wymieniano europosła Bartosza Arłukowicza (55 l.) i wiceszefa NFZ Jakuba Szulca (53 l.). Teraz mówi się o kolejnym nazwisku. – Gen. Grzegorz Gielerak byłby najlepszą opcją, jeśli chodzi o wejście do rządu. Cieszy się szacunkiem w KO i PSL, jak i w PiS oraz Pałacu Prezydenckim. Na obecne czasy chaosu, zagrożeń i niepokoju, generał na czele resortu zdrowia podniósłby sondażowe słupki koalicji rządzącej – mówi nam ważny polityk KO.

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