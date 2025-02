Zandberg ogłosił plan 15-letni. Plakat jak z II RP i 8 bloków jądrowych

Andrzej Duda na Litwie. "To przełom"

Zandberg zaskakuje obietnicami wyborczymi. Planem 15-letnim nawiązuje do II RP

Partia Razem w swoich social media ogłosiła obietnice wyborcze swojego kandydata na prezydenta, Adriana Zandberga. Plakat z "planem 15-letnim" nawiązuje rzecz jasna do planu "15-letniego" II RP (choć złośliwi wskazują, że niektórym może kojarzyć się z plakatami z PRL), którego celem była budowa potęgi gospodarczej. Plan miał być wdrożony od 1939 roku, ale przerwał ją wybuch II wojny światowej. Teraz do planu nawiązał kandydat Razem.

- II Rzeczpospolita była dużo biedniejsza niż Polska dziś – ale nie bała się odważnych inwestycji. W Gdyni zbudowaliśmy od zera całe miasto! A ambicje sięgały dalej. 15-letni plan przebudowy Polski zakładał wielkie publiczne inwestycje, po to żeby skończyć z podziałem na Polskę A i Polskę B, pchnąć Polskę w nowoczesność - czytamy we wpisie Partii Razem.

We wpisie Razem zarzuca obecnie rządzącym brak planu, przypominając słowa Donalda Tuska, że "jeśli ktoś ma w polityce wizję, powinien iść do lekarza". Jak czytamy dalej "dobrobyt nie weźmie się z przepychanek Tuska z Kaczyńskim, tylko z inwestycji".

Śmiałe obietnice wyborcze Razem i Zandberga. 8 bloków jądrowych w 15 lat?

- Po pierwsze, 8 bloków jądrowych, żeby utrzymać energetyczną samodzielność. Po drugie, prawdziwy program mieszkaniowy – budowa 300 tysięcy mieszkań społecznych. Po trzecie, inwestycje w przemysły, od których zależy nasza odporność – takie jak fabryki leków - czytamy we wpisie Razem.

Co ciekawe, Zandberg już w Radiu Plus wspominał o konieczności budowy bloków jądrowych. Stwierdził, że Polska potrzebuje do 2035 roku "nie budowy jednej elektrowni jądrowej, tylko ośmiu bloków jądrowych".

W kwestii przemysłu, kandydat na prezydenta Partii Razem wspominał o konieczności produkcji stali w Polsce, co pomogłoby w realizacji wielkich przedsięwzięć energetycznych takich jak elektrownie jądrowe, budownictwo mieszkaniowe, czy OZE. Z kolei budownictwo socjalne od lat jest postulowane przez Razem.

Jak pisze Partia Razem, "rynek nie załatwi tego za państwo". Następnie zarzucili obecnym i poprzednim rządom, że "najbardziej je interesuje szarpanina z poprzednikami"

- [...] przez 20 lat PO-PiSu nie zbudowaliśmy ani jednej elektrowni jądrowej. To musi się zmienić! Rozwój zależy od tego, czy zaczniemy w końcu działać planowo - czytamy na profilu Partii Razem,.

