"Zamach stanu". Prokuratura zabrała głos. Mowa o "prywatnej korespondencji o nieznanej treści"

Z tych przepisów wynika, że w momencie kiedy korespondencja wpłynęła do prok. Ostrowskiego, z uwagi na to, że nie posiada on kompetencji do dokonywania ewidencji i rejestracji dokumentów, powinien ten dokument przekazać bądź jednostce właściwej na zakres złożonego zawiadomienia, bądź przekazać swojemu przełożonemu - zaznaczyła. - Można więc powiedzieć, że na chwilę obecną moment korespondencja o nieznanej nam oficjalnie treści, która wpłynęła z TK, jest prywatna korespondencją prok. Ostrowskiego - podkreśliła rzeczniczka PG.