Śledztwo ws. podejrzenia zamachu stanu. Kaczyński i Tusk komentują! Zaskakujące nagranie premiera krąży po sieci

Trybunał Konstytucyjny

Jak podaje PAP, w środę 5.02.2025 podczas konferencji prasowej prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział, że pod koniec stycznia tego roku podpisał liczące 60 stron zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska, ministrów, marszałka Sejmu, marszałek Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa RCL, niektórych sędziów i prokuratorów. Jak sam podkreślił, przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia 2024 roku osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (...) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

Co zarzuca się obecnej władzy?

Według Święczkowskiego, obecna władza m.in.: doprowadziła do podważenia statusu ustroju prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziów SN, do zaprzestania publikacji przez RCL orzeczeń TK podważając status obecnych sędziów Trybunału, a także doprowadziła do podjęcia uchwały Sejmu z 6 marca ub.r. ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście funkcjonowania TK.

"Mówimy tutaj o przestępstwie zamachu stanu" - zaznaczył Święczkowski. Dodał, że ze względu na wagę zawiadomienia i osoby podejrzewane, w tym premiera Tuska oraz szefa MS Adama Bodnara", wniósł o to, aby śledztwo prowadził zastępca prokuratora generalnego prok. Michał Ostrowski. I podkreślił: "Wczoraj zostałem przesłuchaniu przez pana prokuratora w charakterze zawiadamiającego". Dodał, że w środę został poinformowany przez prok. Ostrowskiego, że wszczęto po tym zawiadomieniu śledztwo.

Sprawę skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński, który na portalu X napisał: -

Z satysfakcją przyjmuję inicjatywę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i fakt wszczęcia śledztwa przez Zastępcę Prokuratora Generalnego na podstawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa zamachu stanu. Sam wielokrotnie wskazywałem na art. 127 Kodeksu karnego, bo tak powinno się zakwalifikować bezprawne przejmowanie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS oraz szereg innych, jawnie łamiących prawo i Konstytucję, działań.

Sprawę skomentował też Donalda Tusk publikująca zaskakujące nagranie z... gry w tenisa stołowego! - Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu - słychać słowa, a na które premier odpowiada: - Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy - po czym słychać gromki śmiech.

