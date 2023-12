Czym jest Chanuka? Co to za święto żydowskie i dlaczego zapalane są świece?

Nagranie wideo, na którym Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy proszkowej gasi chanukową świecę obiegło świat. O incydencie napisały między innymi agencje prasowe: Reuters i Associated Press. W publikacjach zagraniczni dziennikarze określają Brauna mianem "skrajnie prawicowego" oraz "prorosyjskiego". Media zauważają, że wybryk spotkał się ze sprzeciwem wszystkich głównych sił politycznych w Polsce.

Oburzenie zachowaniem Brauna publicznie wyrazili również zagraniczni dyplomaci: ambasador Izraela Yacov Livne oraz ambasador USA Mark Brzezinski.

Grzegorz Braun ukarany przez Prezydium Sejmu. Potężna kara finansowa

Za swoje zachowanie Grzegorz Braun został już ukarany przez Prezydium Sejmu. Krnąbrny poseł przez sześć miesięcy nie będzie otrzymywał diety, a przez trzy miesiące jego uposażenie zostanie obniżone o połowę. To najwyższa kara, którą mogło wymierzyć Prezydium Sejmu. Dodatkowo Kancelaria Sejmu została upoważniona do złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna, a marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła z posiedzenia Sejmu.

