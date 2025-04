Zaatakowano biura Platformy Obywatelskiej! "Grupy z Federacji Rosyjskiej i Białorusi"

PILNE! Jarosław Kaczyński wezwany do prokuratury! Ujawniamy szczegóły

co się dzieje?

co przeskrobał?

Atak na PO

Donald Tusk poinformował w środę po godzinie 17:00 o cyberataku na systemy informatyczne Platformy Obywatelskiej. Premier nie krył obaw, sugerując, że może to być próba wpłynięcia na wynik zbliżających się wyborów. - Cyberatak na system informatyczny Platformy. Zaczęła się obca ingerencja w wybory – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Premier nie pozostawił wątpliwości, że sytuacja jest poważna i może mieć wpływ na proces wyborczy.

Zobacz: Znany poseł PiS zatrzymany przez policję! Michał Woś zaskakuje: "Babcia się chwaliła..."

Szef kancelarii premiera, Jan Grabiec, również zabrał głos w sprawie cyberataku na Platformę Obywatelską. - Doszło do ataku cybernetycznego na system informatyczny Platformy Obywatelskiej – przekazał polityk. Wyjaśnił, że atak polegał na próbie przejęcia kontroli nad komputerami pracowników partii oraz sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. To poważne zagrożenie, które mogło doprowadzić do wycieku danych, manipulacji informacjami, a nawet sparaliżowania pracy sztabu wyborczego. Grabiec podkreślił, że "według organów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo konkretne dane dotyczące cyberataku wskazują na sposób działania służb ze Wschodu".

Gawkowski zabiera głos

W czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w Bydgoszczy, że środowy cyberatak na biura parlamentarzystów i członków PO przeprowadziły grupy z Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Gawkowski wskazał, że służby państwowe traktują ten atak niezwykle poważnie. - Mamy potwierdzenie, że akcja nie została przeprowadzona przypadkowo. (...) Atak, taki incydent, może dotknąć każdą partię polityczną, każdą instytucję państwa - zauważył.

Sprawdź: Marsz Tuska i Trzaskowskiego poróżni koalicję? Będzie burza przed wyborami prezydenckimi?!

Wicepremier powiedział, że Rosja chce ukraść Polsce i Polakom wybory. - Nie uda im się to - podkreślił.

Sonda Czy uważasz, że rząd Donalda Tuska spełnił obietnice z kampanii 2023 roku? Tak, większość obietnic została zrealizowana. Częściowo – niektóre zmiany są widoczne, ale wiele brakuje. Nie – to było wyborcze oszustwo. Nie mam zdania.