Kulisy spotkania Karola Nawrockiego z politykami PiS. Szok, jak nazwano tam Kaczyńskiego

W czasie spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, jako pierwszy głos zabrał prezes PiS. Po trwającym około 5 minut przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) na scenę wszedł Karol Nawrocki.

Prezydent elekt dziękował politykom PiS za pracę w kampanii. Z nazwiska wymienił tu Jacka Sasina (56 l.) i Andrzeja Śliwkę (37 l.), podkreślając ich zaangażowanie, mimo że jak podkreślał ze śmiechem, nie wierzyli w ostateczne powodzenie jego prezydenckiej misji. Nawrocki dziękował też liderowi PiS.

- Mówiąc o prezesie Jarosławie Kaczyńskim i o jego roli użył słowa „geniusz”, co zostało oczywiście bardzo dobrze przyjęte. Na razie zanosi się więc na bardzo dobrą współpracę prezydenta z PiS – mówi nam jeden z posłów tej partii. Następca Andrzeja Dudy (53 l.) zarysował też plan na pierwsze miesiące swojego urzędowania zapowiadając m.in. przesłanie do Sejmu projektów ustaw dotyczących CPK i likwidacji PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

Resztę ponad dwugodzinnego spotkania zajęły zdjęcia z Karolem Nawrockim oraz dyskusje także o zmianach w składzie rządu premiera Donalda Tuska (67 l.).

SPRAWDŹ: Premier uwzględnił nasze wskazówki? Z rządu wylecieli ci, których wskazał "Super Express"!

Przypomnijmy, że tegoroczne wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, startujący jako kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W drugiej turze wyborów pokonał on Rafała Trzaskowskiego, który był kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Nawrocki wygrał z Trzaskowskim zdobywając 50,89 proc. poparcia, czyli 10 606 628 głosów (niewiele więcej w historii III RP miał tylko Wałęsa). Trzaskowski uzyskał wynik 10 237 177 głosów, czyli 49,11 poparcia.