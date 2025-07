Tomasz Żółciak o rekonstrukcji: "Nasyceni są wszyscy koalicjanci"

Sądząc na przykład po tym, co się wydarzy w Ministerstwie Zdrowia, to jest też próba odpowiedzi na to, co Polacy w kolejnych badaniach wskazują jako obszary, którymi pilnie trzeba się zająć. Postawienie na czele tego resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która jest bezpartyjnym fachowcem i jest dobrze oceniana nawet w PiS-ie, świadczy o tym, że rząd poważnie podchodzi do tego wyzwania. Premier mówił o odpartyjnieniu, co zapowiada jeszcze kadrową miotłę i chyba wolną rękę nowej szefowej resortu. Innym symbolem tego, na jakie potrzeby odpowiada Donald Tusk, jest oczywiście nominacja Waldemara Żurka. Adam Bodnar, przy wszystkich swoich kontrowersyjnych działaniach, starał się pewne rzeczy robić skalpelem, dokładnie i z rozwagą, co oczywiście było okupione kosztem tego, że szło bardzo wolno i mało efektywnie. Natomiast oczekiwanie jest takie, że Żurek schowa skalpel i sięgnie raczej po siekierę. I w takim stylu ma teraz przebiegać proces rozliczeń.