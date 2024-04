Zaatakował posła od Ziobry w programie na żywo! Poszło o zarobki Tuska

Jak wiadomo, pieniądze to bardzo drażliwy temat – przekonali się o tym goście programu „Wieczorny Express” prowadzonego przez Kamila Szewczyka. Ostra kłótnia zaczęła się wtedy, kiedy poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski wspomniał o zarobkach premiera Donalda Tuska, które ten jego zdaniem zataił...

– Niczego Donald Tusk w swoim oświadczeniu majątkowym nie ukrył i jest najlepiej prześwietlonym politykiem z wszystkich polityków, bowiem zawsze zarabiał w instytucjach publicznych albo był senatorem, posłem czy premierem – stwierdził Mariusz Witczak.

– To gdzie są jego zarobki z Brukseli 8 mln złotych? Nie ma ich w oświadczeniu – zapytał Kowalski.

– Zarabiał w Brukseli i te zarobki też są jawne – przekonywał poseł PO, ale Janusz Kowalski szedł w zaparte.

– Nie, nie ma ich w oświadczeniu majątkowym. Ma dokładnie takie same oświadczenie jak 10 lat temu – powiedział.

– Te zarobki są jawne, każdy mógł to policzyć… – wykłócał się z nim Witczak.

– Ale gdzie te pieniądze są? Nie ma ich w oświadczeniu – dodał Kowalski.

– Zarobki Tuska pod każdym względem są jawne i ja rozumiem, że to jest pewna specyfika środowiska – pana Janusza Kowalskiego… – mówił poseł PO, ale przerwał mu polityk Suwerennej Polski.

– To jest wasza specyfika, bo ukrywacie majątki! – kwitował, ale Witczak mówił dalej...

– Gdzie Mateusz Morawiecki nie był w stanie pokazać konkretnego oświadczenia majątkowego, a pan Janusz Kowalski też tam trochę pozarabiał, jak pamiętamy – wytknął Kowalskiemu, na to ten mu odpowiedział:

– Ja cały swój majątek pokazałem, a Donald Tusk po prostu ukrywa majątek. Może się panu nie podobać, że jako wiceprezes PGNIG zbudowałem zespół, który odzyskał 6mld od Gazpromu, bo popieraliście Gazprom, popieraliście zawsze Rosję. Ale jedna rzecz, żeby telewidzowie to usłyszeli...

Poniżej w galerii zobaczysz posła Suwerennej Polski Janusza Kowalskiego:

– A ile pan zarobił niech pan powie? – wtrącił polityk PO i wywiązała się między nimi szybka wymiana zdań.

– Wszystkie moje oświadczenia majątkowe są jawne – bronił swojego zdania Kowalski.

– Ale ile konkretnie? Niech pan powie, jak są jawne…

– Ale przecież wszystko ujawniłem, Pokazałem publicznie pity.

– No ile milionów Pan zarobił?

– Ja żadnych milionów nie zarobiłem. Te informacje są publicznie dostępne.

– Przecież pokazałem z ostatnich lat…

– No ale śmiało Janusz… ile zarobiłeś?!

– Jako jedyny polski polityk pokazałem swoje pity z roku 2016, 2017, 2018 i 2019. A co zrobił Donald Tusk? Donald Tusk 8 mln… – wyliczał Kowalski.

– Proszę się nie zajmować Donaldem Tuskiem, tylko samemu powiedzieć ile pan zarobił?

– Zarobił 8 mln w Brukseli jako szef rady Europejskiej i tych pieniędzy nie ma w jego oświadczeniu majątkowym. Jego oświadczenie majątkowe jest na poziomie 1,400 000 złotych, a kiedy obejmował funkcję w 2014 roku miał 1,300 000. Dlatego walczę o to, żeby oświadczenia majątkowe były jawne, bo ja nie wiem z czego utrzymywał się Donald Tusk. Nie wiem ile zarobił w Brukseli i ile zarobił po tym, jak był w Brukseli. Czy zarabiał na przykład m. in. od niemieckich fundacji sponsorowanych od Gazpromu – ja tego nie wiem – powiedział polityk lekko kpiącym głosem. – Ale ukrył to to po prostu w swoim oświadczeniu majątkowym.... Z czego się pan śmieje? 8 mln z oświadczenia Donalda Tuska jest ukrytych. Nie ma tych pieniędzy… Gdzie one są? – podsumował Kowalski.

– Pan chce widzieć belkę w czyimś oku, a nie chce powiedzieć opinii publicznej, ile sam zarobił w spółkach. Taki bohater tak się narzucał na zarobki innych osób, a jak przyszło, co do czego to nie chce powiedzieć ile sam zarobił. I to jest najlepszy obraz i z tym pozostawiam oglądających program! – powiedział na koniec Mariusz Witczak. Jednak politycy nie doszli do porozumienia i wciąż obstawiali przy swoim.

– Ja ujawniłem majątek – powiedział Kowalski.