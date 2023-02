Wzięli uczniów do więzienia, żeby ich… Uczyć! Skazany zabrał głos

Spotkanie ponad 30 uczniów VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie z Marcinem Romanowskim, Alvinem Gajadhurem i Jackiem Kitlińskim odbyło się w ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie”. Młodzież uczyła się o ostrzeżeniach, zasadach i przepisach ruchu drogowego. - Niestety, kierowcy w grupie od 18 do 24 lat są sprawcami dużej liczby wypadków. Brawura, brak doświadczenia, to główne przyczyny tragicznych wypadków. Młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w życie, mogą zmarnować je przez chwilę nieuwagi, jeden wybryk. Spotkania z osadzonymi mają uświadomić młodzież o konsekwencjach, które grożą za chwilę beztroski. Młodzież ma plany życiowe – te plany życiowe w ciągu kilku sekund mogą zostać przekreślone z powodu naruszenia przepisów ruchu drogowego. Podczas tych spotkań prezentujemy najważniejsze zasady ruchu drogowego, mówimy o zmieniających się przepisach. Mówimy o korytarzu życia, pierwszeństwie pieszych, omawiamy, jak zachowuje się samochód w różnych warunkach pogodowych, przy różnej prędkości. Ostrzegamy przed brawurą, nieodpowiedzialnością i ryzykowanymi zachowaniami – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

- Na tych spotkaniach eksperci rozmawiają z młodymi ludźmi, zapoznają z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest także obecność osadzonych w areszcie śledczym, którzy popełnili w swoim życiu kiedyś błąd przez brawurę, brak doświadczenia, głupotę. Takie są właśnie przyczyny tego, że ktoś siada za kierownicę pijany, wyprzedza na pasach, czy jedzie z niedozwoloną prędkością. Ci ludzie teraz odbywają karę i zdają sobie sprawę, że być może zmarnowali swoje życie, tak jak zmarnowali życie innych. Teraz mogą podzielić się tym złym doświadczeniem z młodymi ludźmi po to, aby ich przestrzec, aby pokazać, że nonszalancja na drodze może się zakończyć czyjąś śmiercią – podkreślił Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Skazany przemówił do uczniów

Jeden z więźniów skazanych za przestępstwo komunikacyjne opowiedział uczniom swoją historię. Wyznał, że prawo jazdy na większość kategorii zdobył jako 18-latek. Zawodowo był kierowcą ciężarówki. - Niestety, spowodowałem wypadek. Osoba zmarła na miejscu, ja straciłem przytomność. Dopiero w szpitalu dowiedziałem się, co się stało. W pierwszym momencie – szok, niedowierzanie, poczucie winy, gdy trafiłem do zakładu karnego – odosobnienie – opowiadał. Poinformował, że jeszcze 3 lata spędzi w więzieniu i apelował do młodzieży, by nie popełnili jego błędu. - To jest ważne, że mogę was przestrzec przed brawurą, lekceważeniem przepisów ruchu drogowego i zbyt dużą pewnością siebie. Kluczową rolę odegrała nieodpowiedzialność. Wciąż myślę o tym dniu, o tym, że przeze mnie ktoś zginął i będę o tym myślał do końca życia – skwitował więzień.

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie