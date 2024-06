Przemówienie Roberta Biedronia po wyborach europejskich 2024: "Wynik mógłby być lepszy"

Wyniki wyborów europejskich 2024. Przemówienia w sztabie Lewicy

Po zakończeniu głosowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w sztabie Lewicy odbyły się przemówienia naczelnych polityków partii. Robert Biedroń pogratulował Koalicji Obywatelskiej, która według wyników exit poll, zdobyła najwięcej głosów.

- To bardzo ważne wybory, które będą miały ogromne znaczenie dla wielu przyszłych pokoleń. Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować zwycięzcom: Koalicji Obywatelskiej. To bardzo dobry wynik, który zsumowany z Trzecią Drogą i Lewicą potwierdza po raz kolejny zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce i to jest dobra wiadomość, która popłynie z Polski do Europy i świata - mówił Biedroń.

Sztab Lewicy nie zaprzeczył, że liczył na lepszy wynik wyborów do europarlamentu.

- Oczywiście, wynik mógłby być lepszy. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że można było zrobić więcej, ale dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym możemy powiedzieć jasno: daliśmy odpór antyeuropejskim, antydemokratycznym populistom. Z Polski płynie sygnał o solidarności między naszymi partnerami. Jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za Europę - dodał szef Lewicy.

Wybory europejskie 2024. Wyniki exit poll

Podano wyniki exit poll dla poszczególnych komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Koalicja Obywatelska - 38,2 % - 21 mandatów,

Prawo i Sprawiedliwość - 33,9 % - 19 mandatów,

Konfederacja - 11,9 % - 6 mandatów,

Trzecia Droga - 8,2 % - 4 mandaty,

Lewica - 6,6 % - 3 mandaty.

A kiedy zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów europejskich 2024?

- Mamy nadzieję, że oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego zostaną podane w poniedziałek ok. godz. 15 - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas konferencji prasowej.