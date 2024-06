Wzruszony Donald Tusk zabrał głos po ogłoszeniu wyników eurowyborów: 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Z pierwszych sondażowych wyników exit poll wynika, że wybory wygrało ugrupowanie: Koalicja Obywatelska. Tuż po ogłoszeniu wyników głos zabrał premier Donald Tusk, który pojawił się w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu mówił do zgromadzonych: - Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium, jestem szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia; nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - powiedział w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk. - Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki i Polacy chcieliby więcej, szybciej (...) ale dzisiaj, w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - dodał premier.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Przypomnijmy, że w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybrali 53 przedstawicieli do europarlamentu, którzy zasiądą w PE w czasie najbliższej kadencji na pięć lat. Wiadomo, że wyniki, które poznaliśmy tuż po zamknięciu lokali wyborczych po 21:00 to wyniki sondażowe. Na oficjalnej wyniki wyborów 2024 trzeba poczekać. Państwa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki najpewniej w poniedziałek 10 czerwca.

NIŻEJ ZDJĘCIA ZE SZTABU KO:

