Wybory uzupełniające do Senatu 2023 po śmierci Marka Plury z KO. Czy w ogóle się odbędą?

Nie będzie wyborów uzupełniających po śmierci senatora Marka Plury - taką informację przekazał Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w rozmowie z PAP. Szef PKW argumentuje, że przeprowadzenie takich wyborów uzupełniających do Senatu 2023 byłoby niewykonalne z uwagi na napięty kalendarz wyborczy. "Takie wybory musiałby odbyć się najpóźniej w niedzielę, 12 lutego" - powiedział PAP Marciniak. Jesienią mają się przecież odbyć wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu. Czy rzeczywiście wybory uzupełniające do Senatu - które powinny się odbyć wskutek wygaśnięcia mandatu senatora Plury z chwilą jego śmierci - są niemożliwe do przeprowadzenia, skoro w dalszej perspektywie tego roku są wybory parlamentarne? Dr Artur Biłgorajski, ekspert ds. prawa wyborczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uważa inaczej.

Wybory uzupełniające do Senatu a wybory 2023. Ekspert: Ten mandat w Senacie jest ważny

W rozmowie z "Super Expressem" dr Biłgorajski wyjaśnia, że takie wybory uzupełniające do Senatu można zorganizować. Zgodnie z Konstytucją, zarządzić powinien je prezydent RP, Andrzej Duda. Wybory uzupełniające do Senatu powinny odbyć się tylko w okręgu, z którego startował Marek Plura, czyli w okręgu numer 80, obejmującym Katowice.

Cały proces wyborczy związany z wyborami uzupełniającymi do Senatu powinien zakończyć się pół roku wcześniej przed datą wyborów jesiennych. Czy zatem takie wybory uzupełniające można przeprowadzić? Tak.

Dr Biłgorajski podkreśla, że ten mandat jest ważny, bo każdy głos w Sejmie czy w Senacie jest ważny. Tym bardziej że Marek Plura był senatorem z opozycji.

Czasem ten jeden głos może przeważyć w jakimś głosowaniu nad ustawą w Senacie, albo tego jednego głosu może zabraknąć - podkreśla ekspert ds. prawa wyborczego.

Warto dodać, że w wyborach do Senatu w 2019 roku Marek Plura w okręgu numer 80 otrzymał ponad 92 tys. głosów.

Dlaczego nie ma wyborów uzupełniających do Sejmu?

Przy okazji wyborów uzupełniających do Senatu, warto przypomnieć, że w przypadku wygaśnięcia mandatu posła wskutek jego śmierci, takich wyborów uzupełniających się nie przeprowadza. Do Sejmu wchodzi automatycznie kandydat (z tej samej listy, co zmarły poseł), który dostał największą liczbę głosów. - To odmienny sposób uzupełnienia izby parlamentu w przypadku śmierci - mówi dr Biłgorajski.

Senator Marek Plura nie żyje. Zmarł w szpitalu po ciężkiej chorobie

Przypomnijmy, że senator Koalicji Obywatelskiej Marek Plura zmarł 20 stycznia. Miał 52 lata. Był niepełnosprawny od urodzenia, cierpiał na zanik mięśni. Poruszał się na elektrycznym wózku. Krótko przed śmiercią trafił do szpitala w ciężkim stanie, walczył z powikłaniami po grypie. Niestety przegrał. Zostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci. Plura był jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych śląskich polityków. Zanim został senatorem, był katowickim radnym, potem posłem, a także posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku został senatorem. Pogrzeb Marka Plury odbędzie się się we wtorek, 24 stycznia w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Plura spocznie na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

