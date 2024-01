Wybory samorządowe już za kilka miesięcy, a tuż po nich odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce zmobilizować wyborców, dlatego też politycy PiS ruszyli w Polskę. Jarosław Kaczyński mówił ostatnio, że trzeba działać. Zwracając się do uczestników niedzielnego spotkania (28 stycznia), zapowiedział zdecydowaną walkę w zbliżających się wyborach samorządowych. Podkreślił, że muszą oni "twardo i ofensywnie" bronić swoich praw. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszą partią polityczną w Polsce, a pierwszą okazją, żeby to udowodnić będą kwietniowe wybory. Dodał, że trwa kompletowanie list wyborczych i szukanie najlepszych kandydatów. - Szukamy tych, którzy są w stanie zdobyć dużą liczbę głosów – mówił. Wiadomo, że we wtorek (30 stycznia) w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym partia ma rozpocząć zatwierdzanie list kandydatów na najbliższe wybory samorządowe.

W sieci pojawiły się przecieki dotyczące nazwisk polityków, którzy mają powalczyć w wyborach samorządowych na prezydentów największych miast. Jak donosił "Super Express" sprawa nie jest prosta, bo czołowi politycy PiS nie chcą startować: - Odmówiła Małgorzata Wassermann, odmówił Przemek Czarnek, czy Adam Andruszkiewicz. Wolą zostać w Sejmie albo wystartować w eurowyborach. Wiedzą, że będą firmować swoim nazwiskiem porażkę i to drugą z rzędu po tym, jak straciliśmy władzę w wyborach parlamentarnych – opowiadał nam polityk prawicy.

Kto więc może trafić na listy wyborów samorządowych 2024? W Warszawie PiS ma postawić na Tobiasza Bocheńskiego, byłego wojewodę mazowieckiego, w Krakowie zaś na Łukasza Kmit, czyli byłego wojewodę małopolskiego, donosi Onet. Natomiast w Lublinie ma wystartować Jarosław Stawiarski, czyli były wiceminister sportu i marszałek województwa lubelskiego.

