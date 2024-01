Kamiński i Wąsik w politycznym niebie? W rok zarobią nawet 600 tysięcy złotych

Sąd skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na więzienie za nadużywanie swoich uprawnień. Jednak zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy (52 l.) politycy PiS zasłużyli na akt łaski, bo prowadzili bezpardonową walkę z korupcją. - Toczyła się też na szczytach władzy. Mariusz Kamiński jest człowiekiem tak prawym, jest człowiekiem takiego charakteru, że nie ograniczał walki z korupcją wyłącznie do zwykłych obywateli – mówił prezydent tłumacząc swoją decyzję. Teraz okazuje się, że niedawni więźniowie są przymierzani do wyborów do Parlamentu Europejskiego. W Brukseli, jak inni europosłowie, mogliby zainkasować ponad 500 tysięcy złotych w ramach zasadniczej pensji. Do tego dochodzą diety w wysokości ponad 1000 złotych dziennie, zwroty kosztów zakwaterowania, podróży i potężne środki na prowadzenie biur. Szczegóły wyjaśnia nam jeden z polityków największej partii opozycyjnej, który woli zachować anonimowość. - Dla naszych wyborców są dzisiaj bohaterami, trzeba to wykorzystać. Trudno też przypuszczać by szczęśliwie zakończyła się ich walka o mandaty w Sejmie i ten problem też zostanie rozwiązany, kiedy uzyskają inne mandaty, te unijne. - słyszymy. Z kolei Maciej Wąsik nie potwierdza, ale i nie zaprzecza pytany o brukselski scenariusz. - Nie ma żadnych decyzji w tym zakresie – twierdzi był wiceszef MSWiA. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy doktora Olgierda Annusewicza (48 l.). - Są symbolami cementującymi twardy elektorat PiS. Uzyskają dobry wynik, ale nie wyjdą poza bazę wyborców tej partii. Cała historia zbudowana na słowach o więźniach politycznych i torturach nie przyniesie żadnego dodatkowego urobku w niezdecydowanym elektoracie – uważa politolog.

