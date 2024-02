Wybory samorządowe 2024. Jak głosować? Jak oddać poprawny głos?

Porwanie polskiej lekarki w Czadzie. Rzecznik MSZ zabrał głos. Co wiadomo?

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?

Wybory samorządowe 2024 zaplanowano na 7 kwietnia, natomiast ewentualną drugą turę na 21 kwietnia. Datę wyborów samorządowych ogłosił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej 15 stycznia.

Do urn mogą wybrać się osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają czynne prawa wyborcze. W przypadku wyborów samorządowych głos oddają mieszkańcy danej gminy.

Jak będziemy głosować w wyborach samorządowych?

Wybory samorządowe są dla wielu osób szczególnie ważne, ponieważ głosować będziemy na kandydatów, którzy na co dzień będą zajmować się naszym najbliższym otoczeniem. 7 kwietnia 2024 będziemy mogli głosować na:

radnych gminy i radnych powiatu

radnych sejmików województw

wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast.

Jak wygląda głosowanie w wyborach samorządowych?

Gdy mamy już kandydatów, na których chcemy zagłosować, kolejną sprawą, jaka może nas nurtować, to jak poprawnie oddać głos. Okazuje się, że odpowiedź na pytanie jak należy głosować w wyborach samorządowych jest niezwykle proste! Wystarczy przy osobie, na którą chcemy zagłosować postawić znak X. Uwaga! Znak X jest konieczny - jeśli postawimy jakikolwiek inny znak, nasz głos w wyborach samorządowych będzie nieważny!

Wybory samorządowe 2024. Czy można zagłosować bez meldunku stałego?

Pojawia się zatem pytanie - czy można oddać głos bez meldunku? Okazuje się, w przypadku gdy nie mamy mamy meldunku stałego, wyjściem jest dopisanie się do rejestru wyborców. Aby to zrobić, należy złożyć w urzędzie danej gminy pisemny wniosek, który powinien zawierać nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość a także pisemną deklaracją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania. Na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać nawet do 5 dni.

Wybory samorządowe 2023. Jak głosować w innym mieście?

Co w przypadku, kiedy chcemy oddać głos poza miejscem zameldowania? Czy w innym mieście czy miejscowości możemy oddać ważny głos w wyborach samorządowych? Tutaj sytuacja się komplikuje. O ile w wyborach parlamentarnych oddanie głosu w innym mieście nie stanowi problemu, tak w wyborach samorządowych nie ma możliwości głosowania poza miejscem, w którym jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców. Wyjątkiem są osoby przebywające (a które chciałyby oddać głos) w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych czy aresztach śledczych.

Podobna sytuacja jest w przypadku, kiedy mieszkamy za granicą. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała, że wybory odbędą się wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli w waszej głowie pojawia się pytanie, czy można głosować przez internet - to oddanie głosu w ten sposób jest niemożliwe. Przez internet (na stronie mObywatel) możemy złożyć jedynie wniosek o dopisanie w spisie wyborców.

Co ważne! Wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a w tym czasie jest zobowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem, który został wskazany we wniosku.

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować w Warszawie?

Jak informuje magistrat, w Warszawie swój glos podczas wyborów samorządowych mogą oddać osoby, które:

najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat,

są wpisane do rejestru wyborców w Warszawie,

nie są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem sądu,

nie są ubezwłasnowolnione.

Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców.

