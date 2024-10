Wybory prezydenckie 2025: kto stanie do walki o urząd Prezydenta RP?

Każde z głównych ugrupowań przygotowuje swoich kandydatów, a każdy z nich ma odmienne spojrzenie na przyszłość kraju. Od konserwatywnych wartości i suwerenności, przez umiarkowanie i pragmatyzm, aż po głęboko europejskie i prospołeczne podejście. Polacy będą mieli w czym wybierać.

Koalicja Obywatelska – Rafał Trzaskowski na czele wyścigu?

Koalicja Obywatelska wyłania swojego faworyta w osobie Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy, z wynikiem ok. 34,2% poparcia, to na ten moment najpopularniejszy kandydat na urząd prezydenta z ramienia KO. Miałby okazję po raz kolejny stanąć do walki o ten urząd, a doświadczenie i poparcie proeuropejskiego elektoratu mogą być jego ogromnymi atutami. Oficjalne ogłoszenie kandydata zaplanowano na 7 grudnia, choć pojawia się także nazwisko Radosława Sikorskiego, co może sygnalizować gotowość KO na alternatywne rozwiązania​.

Prawo i Sprawiedliwość – Przemysław Czarnek jako wyrazisty kandydat?

Prawo i Sprawiedliwość nadal nie ujawniło swojego ostatecznego kandydata, ale coraz częściej pojawia się nazwisko Przemysława Czarnka, obecnego ministra edukacji. Znany z wyrazistych i konserwatywnych poglądów, ma przyciągać elektorat przywiązany do wartości narodowych. W partii mówi się jednak także o Karolu Nawrockim, prezesie IPN, i Mariuszu Błaszczaku, byłym szefie MON, co sugeruje, że władze PiS wciąż analizują możliwe opcje, by wybrać kandydata, który przyciągnie szerokie poparcie – nie tylko wewnętrzne, ale także bardziej umiarkowanego elektoratu. Ostateczna decyzja ma być podjęta w połowie listopada po przeprowadzeniu badań sondażowych.

Konfederacja: Mentzen idzie po swoje

Sławomir Mentzen z Konfederacji otwarcie rozpoczął swoją kampanię, opierając się na konserwatywno-liberalnym programie, który celuje w wyborców szukających radykalnych zmian. Nie szczędzi krytyki zarówno wobec lewicy, jak i centrum, traktując ostatni rozłam w Partii Razem jako „prezent” dla prawicy. Jego mocna retoryka i intensywna obecność w mediach społecznościowych są skierowane do młodszego elektoratu i wszystkich, którzy chcą „nowego ładu” w polskiej polityce.

Trzecia Droga – Hołownia lub Kosiniak-Kamysz jako umiarkowane alternatywy

Szymon Hołownia, obecny marszałek Sejmu, wydaje się głównym kandydatem Trzeciej Drogi, choć możliwy jest także wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza. Hołownia jako umiarkowany lider może przyciągnąć elektorat szukający alternatywy wobec skrajnych narracji, zwłaszcza że Trzecia Droga stawia na pragmatyzm i poszanowanie różnorodności poglądów​.

Wybory prezydenckie w 2025 roku to coś więcej niż tylko kolejny etap politycznych starć – to czas, kiedy Polacy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka Polska jest im najbliższa. Patrząc na kandydatów i ich wizje, widzimy Polskę rozdartą między różnorodne wartości i ideały. To wybory, które nie będą tylko o politycznych obietnicach; to wybory o nasze codzienne życie, o to, w jakim kraju chcemy się budzić każdego dnia.

