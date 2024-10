Mentzen złośliwie o rozpadzie Lewicy. Rozłam „prezentem” dla Korwin-Mikkego

Wczorajszy dzień przyniósł jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń w polskiej polityce ostatnich miesięcy. Partia Razem, wyrazista i nieszablonowa część Lewicy, zdecydowała o formalnym opuszczeniu klubu. Decyzja ta, w kontekście urodzin Janusza Korwin-Mikkego, który od lat walczy z „lewactwem,” posłużyła Sławomirowi Mentzenowi jako pretekst do ironicznego komentarza. Lider Konfederacji odniósł się do decyzji Razem słowami: „200 lat dalszego masakrowania lewaków Panie Prezesie!” – wyraźnie sugerując, że taki rozłam to dla Korwin-Mikkego symboliczny prezent na 82. urodziny. Co jednak stoi za decyzją Razem i jak wpłynie ona na całą lewicową scenę w Polsce?

Polityczny rozwód: Rozłam w Partii Razem

Partia Razem zdecydowała się odejść z klubu Lewicy, podkreślając, że ich wartości i postulaty nie są dostatecznie reprezentowane w obecnym układzie rządzącym. Nie od dziś wiadomo o rosnących napięciach wewnątrz Lewicy. Jednak opuszczenie klubu przez czołowe polityczki Razem: Magdalenę Biejat, Annę Górską, Dorotę Olko, Darię Gosek-Popiołek oraz Joannę Wichę, stało się symbolicznym sygnałem podziału na tle ideologicznym i strategicznym. W ostatnich wewnętrznych głosowaniach członkowie Razem wyrazili swoje poparcie dla tego kroku, co ostatecznie przeważyło na stronie „samodzielności” ugrupowania.

Decyzja zapadła po miesiącach konfliktów i różnic w podejściu do działań rządowych. Liderzy Razem, w tym Adrian Zandberg, długo debatowali nad tym, czy ich postulaty dotyczące spraw socjalnych, takich jak prawa pracownicze czy wsparcie społeczne, znajdują odbicie w koalicyjnym klubie Lewicy. Ostatecznie, wewnętrzne referendum przesądziło o ich opuszczeniu, co stało się punktem zapalnym całej lewicowej debaty

Dzisiaj z okazji 82 urodzin @JkmMikke rozpadła się Lewica.200 lat dalszego masakrowania lewaków Panie Prezesie!— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 27, 2024

Mentzen i konserwatywna prawica triumfują – ale czy słusznie?

Mentzen, który od lat wyraża swoje niezadowolenie wobec lewicowych ideologii, nie krył zadowolenia. Decyzję Razem interpretuje jako osłabienie lewicowego frontu, co może sprzyjać zwiększeniu poparcia dla jego ugrupowania – Konfederacji. W swoim tweecie, nawiązując do rozłamu, Mentzen symbolicznie przyrównał rozłam Razem do „prezentu” dla Korwin-Mikkego. Podkreślił w ten sposób, że według niego, wewnętrzne konflikty osłabiają siłę Lewicy w walce politycznej. To stwierdzenie jasno pokazuje, jak prawicowe ugrupowania, takie jak Konfederacja, wykorzystują słabości Lewicy jako paliwo do wzmocnienia własnych narracji. Czy to ich sposób, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę wyborców?

